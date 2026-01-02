Carolina Jaramillo, viuda del recordado vocalista de Armonía 10, despidió el 2025 con una sentida reflexión sobre su proceso de duelo. A través de sus redes sociales, la joven compartió la profunda transformación personal que enfrentó tras el asesinato de Paul Flores, ocurrido el pasado 16 de marzo.

La publicación generó una ola de reacciones entre seguidores, colegas y figuras del espectáculo, quienes expresaron su solidaridad con la familia del cantante. Las imágenes y palabras difundidas no solo evocaron la ausencia de Flores, conocido como ‘El Ruso’, sino que también expusieron el proceso íntimo de reconstrucción emocional de su esposa y su hijo.

¿QUÉ DIJO CAROLINA JARAMILLO EN SU MENSAJE DE CIERRE DE AÑO TRAS PERDER AL AMOR DE SU VIDA?

Carolina Jaramillo decidió cerrar el año con una serie de publicaciones cargadas de simbolismo y emoción. A través de fotografías familiares y un extenso mensaje, la viuda del cantante reflejó lo que significó atravesar varios meses marcados por la pérdida.

“Este año me enseñó cosas que jamás pensé aprender. Me rompió, me dejó sin aire, me obligó a ser fuerte cuando lo único que quería era llorar”, escribió.

Asimismo, Jaramillo explicó que su identidad se vio fracturada junto con la de su esposo, declarando: “Perdí al amor de mi vida y con él se fue una parte de mí, y todavía duele, todos los días”.

Año Nuevo de la familia de Paul Flores. | Foto: @carolina_jaramillos

¿QUÉ MENSAJE INÉDITO DE PAUL FLORES COMPARTIÓ CAROLINA JARAMILLO?

Uno de los momentos más conmovedores de su publicación fue la difusión de una captura de pantalla de una conversación privada ocurrida el 1 de enero de 2025. En dicho texto, el cantante de Armonía 10 mostraba una fe inquebrantable en el futuro, sin imaginar que meses después sería víctima de la criminalidad. En aquel chat, el músico escribió: “Feliz Año, mis bebes. Son mi todo. Los amo con todo el corazón. Que este año nuevo traiga mucha prosperidad y mucha salud. Le tengo mucha fe a este Año Nuevo”.

Estas palabras han cobrado un significado trágico para sus seguidores, evidenciando los planes y el optimismo de un hombre dedicado a su familia. Flores, en su afán de protección y superación, cerró aquel mensaje prometiendo: “Me seguiré esforzando por todos ustedes. Los amo”.

Mensaje de Paul Flores por el Año Nuevo 2025. | Foto: @carolina_jaramillos

¿CÓMO REACCIONARON LOS FANS Y QUÉ REFLEXIÓN DEJÓ LA VIUDA DEL CANTANTE?

Las reacciones no se hicieron esperar. Seguidores y artistas expresaron mensajes de apoyo, destacando la fortaleza de Jaramillo y recordando a Flores como un esposo, padre y músico querido. Comentarios de aliento inundaron las redes, resaltando la fe y la resiliencia de la familia frente a la tragedia.

En su mensaje de despedida del año, Jaramillo también dedicó palabras de gratitud a quienes la acompañaron durante el proceso más difícil. “Hoy cierro este año con lágrimas, sí… pero también con fe, con gratitud por quienes se quedaron y por Dios, que nunca me soltó la mano”, señaló.

La reflexión final incluyó un deseo de paz y sanación para el nuevo ciclo, cerrando un 2025 marcado por el dolor, pero también por la esperanza de encontrar calma tras la pérdida, según informa el diario Infobae.