En una entrevista exclusiva con Christopher Gianotti, la actriz Dayanita, conocida por su talento y carisma en la pantalla, sorprendió a propios y extraños al abrir las puertas de su mundo personal y revelar uno de los anhelos más íntimos de su carrera artística: la identidad del actor peruano con quien sueña compartir un beso en la pantalla.

¿QUÉ ACTOR PERUANO BESARÍA DAYANITA?

“Siempre me llamó la atención”, comentó Dayanita con una sonrisa pícara al mencionar el nombre del actor Paco Bazán, reconocido por su versatilidad y carisma en la pantalla. Esta declaración ha desatado la curiosidad de sus seguidores y de la prensa, quienes se encuentran ávidos por descubrir más detalles sobre esta revelación que ha sacudido el mundo del espectáculo peruano.

La mención de Paco Bazán como el elegido para compartir una escena íntima con Dayanita ha generado una ola de especulaciones y expectativas en torno a una posible colaboración entre ambos artistas, despertando un interés aún mayor en la próxima producción en la que pudieran coincidir.

¿A DAYANITA LE GUSTAN LOS FUTBOLISTAS?

Tras conocer que Dayanita está interesada en tener un momento de complicidad y pasión en la pantalla con Paco Bazán, Christopher Gianotti le preguntó si su revelación se basa en que le gustan los futbolistas. “¿Te gustan los futbolistas o qué?”, se le escucha preguntar al conductor del programa “Soy Gianotti” de YouTube.

Al ser cuestionada sobre las razones detrás de su elección, la actriz respondió con humor y una dosis de picardía que sus gustos no se basan en preferencias deportivas. “No es que me gusten los futbolistas, nunca me llamaron la atención”, aclaró entre risas, dejando entrever que su elección está fundamentada en otros criterios más profundos y personales.

Su comentario, cargado de autenticidad, añade un toque de frescura a la conversación, mostrando que Dayanita es una figura que no teme romper con los estereotipos convencionales y que valora la conexión emocional y artística por encima de cualquier otro factor.

DAYANITA VUELVE A TRABAJAR CON JORGE BENAVIDES: ¿QUÉ LE PROMETIÓ AL CÓMICO PARA VOLVER A TRABAJAR CON ÉL?

En conversación con Magaly Medina, la artista reveló que, para poder regresar al programa humorístico “JB en ATV”, le prometió a Jorge Benavides que cambiaría su actitud ya que había logrado aprender de sus errores del pasado, los cuales motivaron su salida del show cómico. “Le prometí portarme bien, serle fiel y ya no faltar nunca más, es que ya aprendí”, confesó Dayanita a la popular “Urraca” en su programa de ATV.

En otro momento de la entrevista, la actriz cómica aceptó que tuvo una actitud arrogante cuando la fama aumentó por su carrera artística. “A veces en su momento nos equivocamos. Yo traté de conversar... siempre he pisado tierra... si en su momento como, no sé si a todos, pero a mí me pasó, sí me mareó un poco, no digo que no”, dijo Dayanita.

Luego de eso, complementó: “Lo reconozco a pesar de todo lo que ha pasado. Llegó una persona que me sentó y decirme las cosas, si tenemos un poco de fama, no podemos creernos superior a los demás”.

De ese modo, Dayanita aseguró que al regresar al programa cómico, sus compañeros de elenco saludaron su presencia con actos de cariño. “Ahora nadie me dice nada, al contrario, me han abrazado, cuando yo llegué todos me abrazaron”, relató.