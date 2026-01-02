Natalia Salas cerró el 2025 con un mensaje cargado de reflexión y fortaleza, en el que hizo un balance de un año marcado por contrastes profundos. A través de sus redes sociales, la actriz peruana compartió un testimonio personal en el que convivieron los logros profesionales, hitos íntimos y uno de los desafíos más complejos de su vida: enfrentar nuevamente el cáncer.

El mensaje de fin de año llegó luego de meses especialmente intensos. Durante el 2025, Salas retomó su actividad artística, celebró acontecimientos personales decisivos y atravesó un exigente proceso médico. Su publicación generó una inmediata reacción entre sus seguidores. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO FUE EL MENSAJE CON EL QUE NATALIA SALAS DESPIDIÓ EL 2025?

En su reflexión de cierre de año, Natalia Salas describió el 2025 como una etapa desafiante y transformadora. “Hoy se acaba un año potente para mí. Retador, enriquecedor, fortalecedor, duro y único”, escribió Salas al iniciar su balance.

La actriz enumeró los principales episodios que marcaron su recorrido reciente, entre ellos su regreso a la televisión, la reconexión con el canto y el baile, y su incursión en la producción artística. A estos logros se sumaron viajes, nuevos vínculos personales y cambios en relaciones cercanas.

Además, la actriz compartió que los últimos doce meses representaron una mezcla de emociones extremas, donde la alegría del matrimonio y el éxito profesional convivieron con las salas de hospital. “Me clavaron una aguja en la columna, toqué una campana, me dieron tratamiento contra el cáncer, me internaron… me casé”.

Con estas palabras, la actriz resumió la dualidad de su año, enfatizando que cada lágrima de tristeza fue compensada con risas y el cumplimiento de metas que antes parecían lejanas, según informa el diario La República.

¿QUÉ MENSAJE FINAL DEJÓ NATALIA SALAS TRAS EL 2025?

El proceso de transformación que vivió la ha llevado a mirar al futuro con una consigna clara de esperanza. Por ello, despidió el año agradeciendo el apoyo de su familia, amigas y seguidores, así como la importancia de valorar lo esencial.

“Hoy más que nunca agradezco a Dios por abrirme los ojos a lo importante”, señaló, para luego cerrar dejando un mensaje de esperanza para lo que viene: “¡Vamos por este 2026 con todo menos miedo!”.

¿CUÁNDO Y CÓMO ANUNCIÓ LA ACTRIZ EL REGRESO DEL CÁNCER?

En octubre de 2025, Natalia Salas reveló que el cáncer de mama que había superado años atrás reapareció, esta vez con una metástasis en una de sus vértebras. La detección se produjo durante chequeos médicos preventivos, lo que permitió iniciar el tratamiento de manera temprana.

En aquella ocasión, la actriz compartió abiertamente el impacto del diagnóstico. “Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte no? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras”, escribió en redes sociales. También confesó los temores iniciales que le generó la noticia y el proceso de informarse junto a sus médicos. “Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre”, señaló entonces.