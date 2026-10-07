La espera terminó para miles de seguidores de BTS en Perú. La agrupación surcoreana ofrecerá este miércoles 7 de octubre el primero de sus tres conciertos programados en Lima como parte del BTS World Tour ‘ARIRANG’. El espectáculo está previsto para las 8:00 p. m. en el Estadio San Marcos, mientras que las puertas para el público comenzarán a habilitarse desde las 4:00 p. m., de acuerdo con la información oficial difundida por Ticketmaster.

BTS en Lima: ¿a qué hora empieza el concierto de este 7 de octubre?

La organización estableció horarios diferenciados para facilitar el ingreso. Quienes cuentan con acceso al soundcheck debían completar su registro hasta las 2:00 p. m.; posteriormente, el acceso para Campo está previsto desde las 4:00 p. m., mientras que las personas con localidades en Tribuna podrán ingresar desde las 5:00 p. m.. El concierto de BTS tiene como hora estimada de inicio las 8:00 p. m. y una duración aproximada de tres horas.

Para evitar aglomeraciones, los asistentes deben dirigirse a la puerta que corresponde a su localidad. Entre los accesos figuran la Puerta 1, por la avenida Venezuela; Puerta 3, vinculada con las avenidas Universitaria y Ramón Herrera; Puerta 5, por Amézaga; y Puerta 8, por la avenida Óscar R. Benavides, antes avenida Colonial. La organización pidió respetar estas rutas y no intentar ingresar por una puerta distinta a la indicada en el boleto.

¿Qué canciones podría cantar BTS en su primer concierto en Lima?

Uno de los mayores misterios para ARMY Perú es el repertorio que RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook presentarán en San Marcos. El setlist difundido previamente para el ARIRANG World Tour incluye temas como ‘FAKE LOVE’, ‘MIC Drop’, ‘Fire’, ‘IDOL’ y ‘Not Today’, además de canciones de su nueva etapa musical. Sin embargo, el repertorio puede presentar modificaciones y algunas canciones o segmentos podrían variar durante la presentación en Lima.

El cierre también genera expectativa entre los seguidores, pues en conciertos recientes de la gira se han contemplado canciones como ‘Butter’, ‘Dynamite’, ‘Mikrokosmos’ e ‘I Need U’. Por ello, aunque existe una referencia del posible repertorio, el listado definitivo del primer concierto en Perú solo podrá confirmarse cuando el grupo salga al escenario y avance el espectáculo.

Puertas de acceso y espacios de espera en San Marcos

El operativo contempla accesos por distintas avenidas alrededor de la universidad. La puerta 1 conecta con la avenida Venezuela; la puerta 3, con las avenidas Universitaria y Ramón Herrera; la puerta 5, con la avenida Amézaga; y la puerta 8, con la avenida Óscar R. Benavides, antes conocida como Colonial. Estas referencias ayudan a planificar el recorrido, pero cada asistente debe dirigirse al acceso que le corresponda según su localidad.

Live Nation informó que se implementarán áreas de espera y precarga dentro del campus universitario, con capacidad aproximada para albergar al 80% del aforo de cada concierto. La medida busca evitar que la mayor parte del público espere en la calle. Estos espacios contarán con puntos de hidratación, comida y baños, según la información difundida por la empresa organizadora.

Entradas digitales: qué debes presentar para ingresar

Los boletos para los conciertos de BTS en Lima se gestionan mediante la aplicación Quentro. Los asistentes deben tener su entrada disponible en el aplicativo antes de llegar al control: no se aceptarán capturas de pantalla, fotografías, archivos PDF ni códigos enviados por WhatsApp. Revisar el acceso a la cuenta y cargar el celular con anticipación ayudará a evitar contratiempos en las puertas del Estadio San Marcos.

También se recomienda llevar el DNI y verificar que la entrada corresponda a la fecha y localidad elegidas. La organización pidió a las personas sin boleto no acercarse al recinto, con el objetivo de reducir las concentraciones en los exteriores y facilitar el desplazamiento de quienes sí asistirán al espectáculo.

Objetos prohibidos: qué no puedes llevar al concierto

Las restricciones incluyen cámaras profesionales, filmadoras, drones, trípodes, palos de selfie, paraguas, artículos de vidrio y objetos punzocortantes o peligrosos. Tampoco se permitirá ingresar con alimentos, bebidas, cigarrillos, vapeadores ni mochilas o bolsos que superen los 35 × 35 centímetros. Preparar un bolso pequeño y revisar su contenido antes de salir permitirá agilizar la inspección de seguridad.

Además, los envases de desodorantes, cosméticos o perfumes no deben superar los 100 mililitros. La lista también restringe punteros láser, fuegos artificiales y artículos inflables. Si necesitas llevar algún producto médico o un artículo especial, consulta previamente las condiciones de ingreso con la organización para evitar inconvenientes durante el control.

¿Cómo será el regreso de los fans después del concierto?

La salida del Estadio San Marcos será otro de los puntos importantes para quienes asistan al espectáculo. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que se habilitarán más de 80 buses para facilitar el retorno de los asistentes hacia distintos puntos de Lima y Callao después de los conciertos. Además, el Metropolitano anunció que ampliará el horario de los servicios B y C durante las fechas de las presentaciones.

BTS también volverá a presentarse en Lima el viernes 9 y sábado 10 de octubre, por lo que la llegada del grupo a la capital marca una agenda de tres espectáculos consecutivos dentro de su recorrido sudamericano. Las entradas oficiales se comercializan a través de Ticketmaster y las tres fechas aparecen actualmente como agotadas en la plataforma. Para ARMY Perú, la noche del 7 de octubre representa finalmente el momento en que una de las bandas de K-pop más importantes del mundo subirá por primera vez a un escenario peruano con sus siete integrantes.

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