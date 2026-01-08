Lima se prepara para recibir una serie de conciertos gratuitos que prometen convocar a miles de personas. Diversas agrupaciones de renombre han sido anunciadas en redes sociales, despertando el interés de los seguidores de la cumbia y el folclore que buscan opciones de entretenimiento sin costo alguno para iniciar el año.

La expectativa crece conforme se acerca el fin de semana. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO Y EN QUÉ LUGAR SE LLEVARÁN A CABO ESTOS CONCIERTOS?

Las celebraciones se concentrarán en el distrito de San Juan de Lurigancho, específicamente dentro de las instalaciones del Parque Zonal Wiracocha. Este espacio recreativo abrirá sus puertas para una jornada de tres días consecutivos de música en vivo, programados para el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero de 2026.

Según informa el diario La República, este evento se organiza en honor a los 59 años de fundación del distrito, que se conmemora oficialmente el 13 de enero. El anuncio ha sido recibido con gran algarabía por los residentes locales y el resto de limeños.

¿QUÉ AGRUPACIONES Y CANTANTES FORMARÍAN PARTE DE LA PROGRAMACIÓN?

La cartelera preliminar que ha circulado en diversas plataformas digitales destaca por la variedad de géneros y la trayectoria de sus integrantes. Los artistas que pondrán a bailar al público asistente de manera gratuita son:

La Bella Luz

Son del Duke

La Única

Yarita Lizeth

Los Caribeños de Guadalupe

Fito Ramírez

Masiel Malagala

Caballito y su Sabor de Labana

Barrio Fino

Carlos Miguel y Orquesta

Se rumorea con fuerza que el viernes 9, la tarima contará con la presencia inicial de Masiel Málaga junto a los Caribeños y el grupo de Caballito. La respuesta de los fans ha sido inmediata, asegurando su asistencia masiva.

¿EXISTE ALGUNA BANDA QUE PODRÍA AUSENTARSE DE LA CARTELERA?

A pesar de la expectativa por ver a Carlos Miguel y Orquesta, su participación se encuentra en duda debido a un reciente hecho de violencia. La orquesta ha sido mencionada en los anuncios, pero atraviesa un momento delicado.

Como se recuerda, la agrupación podría cancelar su participación debido a que fue víctima de un ataque armado la noche del pasado jueves 1 de enero. Este suceso ha generado incertidumbre sobre su presencia en el escenario del Wiracocha durante las festividades de aniversario.

¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ SOLICITANDO EL PÚBLICO PARA EL EVENTO?

Debido a que se trata de un espectáculo de entrada libre, se prevé que el parque alcance su aforo total rápidamente. Ante la posibilidad de incidentes por la gran afluencia de personas, los usuarios en redes sociales han manifestado su preocupación por la organización. Por ello, han solicitado encarecidamente que los encargados del recinto garanticen el orden y la seguridad del público asistente. La intención es que este ingreso libre se desarrolle de manera pacífica y sin contratiempos para las familias.