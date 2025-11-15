Jefferson Farfán dio un paso clave en la consolidación de su renovado canal Satélite+ al confirmar la incorporación de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe como las nuevas figuras de su proyecto digital. El trío, que dejó atrás su etapa como “Good Time” y ahora se llamará “Manada Galáctica”, liderará un nuevo bloque de entretenimiento dentro de la programación diaria del exfutbolista.

El anuncio fue acompañado de un video que se viralizó en cuestión de horas, impulsado por el humor y la química entre los protagonistas. Con esto, Satélite+ amplía su propuesta de entretenimiento y marca el inicio de una nueva fase en su programación. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “MANADA GALÁCTICA”?

El nuevo programa hará su debut este lunes 17 de noviembre, tal como adelantó Laura Spoya en sus redes sociales. La emisión formará parte del bloque central de programación de Satélite+ y se transmitirá en un horario fijo que irá de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.. Aunque Spoya mencionó una referencia previa de 11:00 a.m., la parrilla oficial del canal sitúa el arranque a las 11:30 a.m., consolidando al espacio como una de las propuestas principales del mediodía.

Programa ‘Manada Galáctica’ en el canal digital de Jefferson Farfán arranca este lunes 17 de noviembre.

¿CÓMO FUE EL ANUNCIO DE “MANADA GALÁCTICA” EN SATÉLITE+?

La presentación de Mario, Laura y Gerardo se realizó mediante un video que mezcló humor, efectos visuales y una narrativa al estilo de un sketch espacial.

En el material aparece Farfán bromeando con una frase que rápidamente dio que hablar: “¿Ustedes no eran tres? Ya sabía, ya. El otro, como siempre, correlón”. Luego, Irivarren interviene con un guiño más directo al señalar: “¿Alguien dijo corralón? Esto es solo el inicio. La manada ya tiene nueva casa”. Finalmente, Gerardo cerró con una promesa que generó entusiasmo entre los seguidores: “Estamos listos para darles purito show”.

El clip acumuló miles de reproducciones en pocas horas y posicionó el hashtag #ManadaGaláctica entre las tendencias, según recoge Infobae.

¿QUÉ SIGNIFICA SATÉLITE+ EN LA NUEVA ETAPA DE FARFÁN?

El canal Satélite+ representa una versión expandida y renovada de JF10 TV. La plataforma conserva algunos programas ya posicionados, como “Enfocados”, pero ahora apuesta por una línea editorial más amplia, con mayor producción y la incorporación de figuras con fuerte presencia en el entorno digital peruano. Farfán definió esta transición con la frase: “Misma casa, nuevo nombre”, resaltando que el objetivo es ofrecer una propuesta más robusta y variada para sus audiencias.

¿QUÉ OTROS PROGRAMAS FORMAN PARTE DE LA NUEVA PARRILLA?

La programación anunciada hasta ahora incluye tres espacios adicionales, todos con horarios definidos y una línea temática distinta:

Fútbol Satélite (10:00 a.m. – 11:30 a.m.): un bloque dedicado al análisis deportivo, con voces como Mr Pett, Diego Rebagliati, Augusto Thorndike y Julio Peña.

Bad Boys (2:00 p.m. – 4:00 p.m.): un formato centrado en cultura urbana y conversaciones espontáneas, conducido por Yaco Eskenazi, Renzo Winder y Daniel Marquina.

La Hora del Chirrinchi (6:00 p.m. – 7:30 p.m.): un espacio de cierre con fútbol, anécdotas y entretenimiento a cargo de Pedro García, Roberto Guizasola, Jair Céspedes y Julio Peña.

Estos bloques configuran una parrilla similar a la de los canales de streaming consolidados, con contenidos segmentados por horarios y públicos específicos.