La disputa legal entre Flor Polo y Néstor Villanueva vuelve a ocupar titulares tras conocerse que la hija de Susy Díaz presentó una nueva demanda para solicitar un fuerte incremento en la pensión de alimentos de sus dos menores hijos. El caso, que fue expuesto en el programa “América Hoy”, generó gran repercusión debido al elevado monto que la influencer estaría reclamando al cantante, asegurando que los gastos relacionados con la crianza y bienestar de los menores aumentaron significativamente en los últimos años. A ello se suman las acusaciones por presuntos pagos pendientes y la posibilidad de nuevas acciones legales contra el cumbiambero, lo que vuelve a colocar a la expareja en el centro de la polémica. Descubre cuánto dinero exige Flor Polo, cuáles son los motivos detrás del pedido y qué respondió Néstor Villanueva sobre esta nueva controversia.

¿CUÁL ES EL NUEVO MONTO QUE SOLICITA FLOR POLO?

A través de un documento legal expuesto en el programa ‘América Hoy’, se reveló que la meta de la demandante es alcanzar la suma global de S/10.000 mensuales. Esta petición formal busca que se reemplace el aporte actual de mil soles por una cifra de S/5.000 para cada hijo, multiplicando exponencialmente la obligación financiera que recae sobre el cumbiambero.

¿POR QUÉ FLOR POLO PIDE EL AUMENTO DE LA PENSIÓN?

El sustento de la demanda se enfoca en que el desarrollo y crecimiento de los menores ha traído consigo una mayor carga económica. De acuerdo con la defensa de Polo, las etapas escolares actuales del hijo mayor y del menor exigen un presupuesto mucho más elevado para conceptos como transporte del colegio, mensualidades escolares, comida, talleres complementarios y esparcimiento.

El abogado Ysrael Castillo explicó detalladamente el escenario actual de los niños argumentando lo siguiente: “Los niños han adquirido más gastos. El niño mayor está en edad de pubertad y el menor pasa a primaria. Los gastos son más altos, tienen un personal que los asiste de 12 horas, diversos gastos como talleres, cursos, la movilidad del colegio, la pensión del colegio, alimentación, útiles escolares, distracción...”.

Florcita Polo exige a Néstor Villanueva aumento de pensión para sus hijos. (Foto: Instagram)

¿NÉSTOR VILLANUEVA MANTIENE DEUDAS PENDIENTES?

Otro de los puntos que volvió a generar polémica es la supuesta deuda acumulada por concepto de alimentos. La defensa de Flor Polo aseguró que existen pagos que todavía no habrían sido cumplidos por el cantante y que incluso se evalúa llevar el caso ante el Ministerio Público.

“Hay una cantidad que no ha cumplido y se va enviar al Ministerio Público para hacer la denuncia por omisión a la asistencia familiar”, advirtió el abogado. Asimismo, se detalló que una primera liquidación aprobada por el juzgado asciende a más de S/6.500, mientras que una nueva actualización elevaría el monto pendiente a cerca de S/14.000.

Néstor Villanueva. | Foto: Instagram - Captura

¿QUÉ RESPONDIÓ NÉSTOR VILLANUEVA SOBRE LA DEMANDA?

Tras hacerse pública la información, una reportera de “América Hoy” se comunicó con Néstor Villanueva para conocer su posición. Sin embargo, el cantante evitó profundizar sobre el tema y señaló que primero conversará con su abogado antes de emitir declaraciones más amplias. “Amiga, ahorita estoy ocupado, además no creo poder hablar sobre eso”, respondió brevemente el artista.

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