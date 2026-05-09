La edición especial por el Día de la Madre de ‘América Hoy’ estuvo marcada por un momento profundamente emotivo que tomó por sorpresa a Rebeca Escribens y Janet Barboza. En plena transmisión en vivo, ambas figuras de la televisión peruana recibieron mensajes preparados por sus hijos, , quienes, a pesar de mantenerse usualmente alejados de las cámaras, aprovecharon la fecha para expresar públicamente el cariño, admiración y gratitud que sienten hacia ellas. Las conductoras no pudieron contener las lágrimas al escuchar las palabras dedicadas por sus familiares y terminaron compartiendo reflexiones sobre cómo la maternidad transformó por completo sus vidas y prioridades. A continuación, te contamos cómo se desarrolló el emotivo momento.

¿DE QUÉ MANERA REACCIONARON LAS PRESENTADORAS ANTE LAS SORPRESAS DE SUS HIJOS?

Las conductoras quedaron completamente impactadas al ver los videos preparados por la producción del programa. La primera en emocionarse fue Rebeca, quien escuchó atentamente el mensaje que su hijo Diego Hernández le dedicó desde la distancia. El joven resaltó la fortaleza y perseverancia de su madre al decirle: “Te amo con todo mi corazón. Espero que pases un día hermoso y te mando un abrazote”.

Por su parte, Janet Barboza también rompió en llanto luego de ver el saludo de su hija Antonella, quien le recordó cuánto admira su esfuerzo y dedicación. “Eres una mujer increíble, una mujer trabajadora y la verdad que es el mejor ejemplo que me pudo haber tocado en la vida”, manifestó la joven en el video.

¿QUÉ DIJO REBECA ESCRIBENS SOBRE SUS HIJOS Y SU MATERNIDAD?

Luego del emotivo saludo, Rebeca abrió su corazón y habló sobre el enorme significado que tienen sus hijos en su vida. La conductora explicó que ellos prefieren mantenerse alejados de la exposición mediática, razón por la que rara vez aparecen públicamente.

Además, recordó que se convirtió en madre siendo muy joven y aseguró que esa experiencia terminó moldeando gran parte de su carácter. “Mi primer hijo a los dieciséis años. Y bueno, mi segundo cachorro hermoso, Tiago, que hoy tiene dieciséis”, comentó emocionada.

La actriz también destacó que la familia que logró construir supera todo lo que imaginó años atrás y señaló que cada etapa junto a sus hijos le dejó importantes aprendizajes.

Rebeca Escribens rompe en llanto tras emotiva sorpresa de su hijo.

¿QUÉ CONMOVEDOR MENSAJE COMPARTIÓ JANET BARBOZA SOBRE SU HIJA?

La popular conductora explicó que la llegada de Antonella cambió completamente su manera de ver la vida y sus prioridades. Según contó, su hija, quien le gusta mantener un perfil bajo, se convirtió en el principal impulso para seguir creciendo tanto personal como profesionalmente.

“Antonella es mi vida, Antonella es mi motor y motivo”, afirmó Janet al explicar el estrecho vínculo que mantiene con ella. Asimismo, resaltó que siente orgullo por la mujer en la que se ha convertido, destacando su independencia y valores, según informa Infobae.

Janet Barboza lanza reflexión sobre la maternidad.

¿CUÁL FUE EL MENSAJE DE UNIÓN QUE AMBAS ENVIARON A LAS MADRES DEL PAÍS?

El programa culminó con un emotivo reconocimiento a la fortaleza de las mujeres peruanas. Rebeca y Janet coincidieron en que el compromiso de una madre es eterno y que la maternidad redefine cualquier escala de prioridades previamente establecida. Ambas destacaron que ser mamá es el rol más importante de sus vidas, un vínculo inquebrantable que las impulsa a superarse cada día. Para cerrar este homenaje, enviaron un mensaje lleno de fuerza que resume la esencia de su labor: “Las madres no dudamos en darlo todo por nuestros hijos”.

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