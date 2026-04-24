A lo largo de estos años, Connie Chaparro se ha convertido en una de las artistas nacionales más queridas del Perú, gracias a su trayectoria en el teatro y la televisión. Alcanzó gran notoriedad entre 2004 y 2008 con su papel protagónico en la serie ‘Así es la vida’, producción que marcó su consolidación en la pantalla chica. Luego, ha formado parte de diversas series y telenovelas como ‘Mil oficios’, ‘Clave uno: Médicos en alerta’, ‘La bodeguita’ y ‘VBQ’, así como otros proyectos personales. De esta manera, la actriz ha sabido llevar una carrera artística reservada y profesional, sin escándalos; todo lo contrario, se mantiene presente de forma habitual en las redes sociales. Sin embargo, en los últimos días, la también locutora de radio ha llamado la atención de los medios de comunicación y seguidores al revelar que la diagnosticaron con cáncer de piel. Esta mala noticia, sin duda, generó una serie de reacciones entre los internautas, quienes le han brindado todo su apoyo y solidaridad en estos momentos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO DESCUBRIÓ CONNIE CHAPARRO QUE TENÍA CÁNCER DE PIEL?

A través de un conmovedor video en redes sociales, Connie Chaparro reveló a sus seguidores el momento en que fue diagnosticada con cáncer de piel. De acuerdo con la reconocida actriz, hace varias semanas visitó al dermatólogo para que le receten algún medicamento para su alergia, sin imaginar la reacción que tendría el especialista al revisar sus lunares en el brazo izquierdo, sugiriéndole que se realice una biopsia. De hecho, indicó que realizarse este examen clínico fue un proceso difícil, ya que la llevó a reflexionar sobre su familia y sus responsabilidades laborales. Tras una semana de espera, la artista nacional contó que recibió un correo electrónico con los resultados, en los que se precisaba la patología que le fue detectada.

“Hace un mes fui al dermatólogo porque tenía una alergia y quería que me recete algo, y cuando pasé por ahí dije: ‘Doctor, revíseme los lunares’, porque yo todos los años me hago chequeos preventivos. Fui muy duro, me asusté, pero por suerte recordaba que había amigas o conocidas que habían tenido un cáncer inicial, lo sacaban y allí quedaba. Fue fuerte porque estaba en la obra de teatro y grabando una novela. Entonces, se te viene todo y la cabeza te da vuelta. Decía ‘Cáncer a la piel insitu’ y la patología que me encontraron a mí, un melanoma. En ese momento se me cayó el mundo, me asusté horrible. ¡Wow!, sí me chocó, no lo puedo negar", expresó entre lagrimas al inicio.

@conniechaparrooficial Aquí un video muy sincero ❤️‍🩹…. Para todos los que me preguntaron que me pasó en el brazo aquí les explico todo …. No se preocupen estoy bien y más fortalecida que nunca . Dude mucho en subir este video pero realmente creo que puede ayudar a mucho. … Vamos con fe 🙏❤️ ♬ sonido original - ConnieChaparro

Así, a pesar de que la noticia la impactó emocionalmente por la gravedad de la enfermedad, Chaparro sostuvo que sus seres queridos le brindaron apoyo y consejos para enfrentar este mal, además de contar con un seguro de salud que le permitirá llevar un tratamiento adecuado. Por consiguiente, la esposa de Sergio Galliani instó a sus seguidores y al público en general a hacerse exámenes preventivos con el fin de actuar de manera oportuna. “En mi caso, este lunar parece que ya lo tenía y se malignizó. Dicen que solo el quince por ciento de personas le pasa eso. Así me pasan a mí las cosas, pero nada, siempre tengo ahí angelitos que me cuidan y gracias a Dios salí bien y más fortalecida. Así que lo comparto con ustedes para que se lo compartan a otra persona que les puede servir”, agregó.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE SERGIO GALLIANI?

Sergio Galliani no solo es padre de las mellizas Aidualc y Airam, a quienes mantuvo alejadas del público por más de tres décadas. Con el paso de los años también amplió su familia. Su tercera hija es Rafaella, quien actualmente radica en Europa y cursa estudios de Ecotrofología, una especialidad vinculada a la nutrición y a la ciencia de los alimentos que solo se enseña en Alemania.

Finalmente, con su actual pareja, la actriz y locutora Connie Chaparro, cumplió uno de sus anhelos más grandes: convertirse en padre de un hijo varón. De esa unión nació Nicola, quien hoy es adolescente y ha aparecido en diversas publicaciones familiares en redes sociales. En total, el actor es padre de cuatro hijos, cada uno en distintas etapas de vida y fruto de historias personales significativas, según recoge el diario La República.