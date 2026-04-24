Por Redacción EC

A lo largo de estos años, Connie Chaparro se ha convertido en una de las artistas nacionales más queridas del Perú, gracias a su trayectoria en el teatro y la televisión. Alcanzó gran notoriedad entre 2004 y 2008 con su papel protagónico en la serie ‘Así es la vida’, producción que marcó su consolidación en la pantalla chica. Luego, ha formado parte de diversas series y telenovelas como ‘Mil oficios’, ‘Clave uno: Médicos en alerta’, ‘La bodeguita’ y ‘VBQ’, así como otros proyectos personales. De esta manera, la actriz ha sabido llevar una carrera artística reservada y profesional, sin escándalos; todo lo contrario, se mantiene presente de forma habitual en las redes sociales. Sin embargo, en los últimos días, la también locutora de radio ha llamado la atención de los medios de comunicación y seguidores al revelar que la diagnosticaron con cáncer de piel. Esta mala noticia, sin duda, generó una serie de reacciones entre los internautas, quienes le han brindado todo su apoyo y solidaridad en estos momentos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.