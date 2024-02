Magaly Medina es una de las conductoras más influyentes de la televisión peruana. Se hizo conocida por sus famosos ‘ampays’, los cuales consisten en vídeos y audios que destapan las infidelidades o situaciones comprometedoras de personajes de la farándula.

Si bien el contenido que difunde es el favorito de muchos televidentes peruanos, su trabajo le ha causado problemas legales, como demandas por difamación, e incluso también ha hecho que su vida corra peligro.

Sobre este último punto habló la conductora en una de las últimas emisiones de “Magaly TV La Firme”, donde explicó la razón por el cual se moviliza con guardaespaldas armados y autos a prueba de ataques.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA USA GUARDAESPALDAS Y VEHÍCULOS BLINDADOS?

Según explicó en la edición del 8 de febrero de su programa de espectáculos que se transmite en ATV, la popular “Urraca” comentó que priorizó sus seguridad hace varios años cuando empezó a recibir amenazas por parte de futbolistas a quienes les habría descubierto infidelidades.

“Yo tengo (protección privada) por los jugadores del fútbol que yo ampayaba, ellos me hacían llegar de amenazas, estaban rodeados de gente no tan santa, de gente a la que había que temerle”, contó inicialmente.

Luego agregó que la seguridad se puso más seria cuando un informante de su producción que se encontraba en una zona bien brava del Callao les informó que un jugador de fútbol le había “mandado a asustar”.

“A partir de ahí el canal me puso seguridad y un auto blindado a mi disposición. Es ahí cuando yo me acostumbro a estar cuidada, armados hasta los dientes. Era por eso, no era por la gente”, sostuvo.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Magaly Medina habla de las motivaciones por la que es resguardada. En noviembre del año pasado, durante la emisión especial por el aniversario de su programa, también contó que recibía amenazas debido a su trabajo.

“Amenaza era lo que yo tenía en mi época, cuando yo empiezo a hablar mal de los jugadores, los comienzo a ampayar como borrachosos, infieles, comienzo a poner imágenes de ellos”, relató. “A estos señores nunca les ha gustado que les saque la careta a la fuerza”, indicó.

¿QUIÉN ES MAGALY MEDINA?

Magaly Medina es una conductora de espectáculos, presentadora y productora de televisión peruana que alcanzó gran popularidad durante la emisión de su programa de espectáculos, Magaly TV, cuya primera versión se transmitió diariamente entre 1997 y 2012.

Desde aquel entonces, Magaly Medina comentaba el modo de vida de la farándula peruana a la que llamaba “Chollywood”, además de realizar críticas y destapes sobre la vida de presentadores, actores y personajes del espectáculo bajo el lema inédito denominado “ampay”, que luego se extendería a todos los programas de espectáculos en la televisión peruana después de su salida.

Magaly Medina es apodada “Urraca”; sin embargo, es considerada una referente en la televisión peruana. En 2007, Semana Económica la etiquetó como “la mujer con mayor influencia en la opinión pública” en el país, mientras que en 2008, la revista la posicionó en su ‘Encuesta del poder’ como el “personaje popular más poderoso”, para que en 2011 sea nuevamente considerada como la más influyente en el sector “Farándula y espectáculos”.

Además, Magaly Medina lanzó dos libros como escritora: “El precio de ser Magaly Medina: Mi verdad en la cárcel” y “¡Hola, guapa!”.

En el año 2008, Magaly Medina fue encarcelada, cumpliendo 6 meses de prisión efectiva y el pago de 26,000 dólares por difamar al futbolista peruano Paolo Guerrero.

Actualmente continúa en el rubro de espectáculos con su programa “Magaly TV La Firme”.