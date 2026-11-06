Por Redacción EC

La ilusión de convertirse en padres estaba acompañada de planes, expectativas y sueños que comenzaron a construir desde que supieron que esperaban una niña. Sin embargo, lo que debía ser uno de los capítulos más felices de sus vidas terminó convirtiéndose en una experiencia que jamás imaginaron enfrentar. El actor mexicano Luis Ernesto Franco y su esposa, la modelo Roza Laven, comunicaron el fallecimiento de Leila, la hija que esperaban juntos, luego de recibir un complicado diagnóstico médico durante el embarazo. La pequeña murió a las 23 semanas de gestación, dejando a sus padres frente a una despedida prematura que decidieron compartir públicamente a través de un emotivo testimonio en redes sociales.

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