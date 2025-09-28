El valor de la verdad de Cristian Martínez, ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán | Últimas noticias EN VIVO
El programa promete que Martínez explicará en detalle su versión de los hechos, las consecuencias personales y laborales del proceso y cómo fue su experiencia durante la reclusión.
Martínez también comentó brevemente contactos familiares: dijo haber intentado hablar con su tío, el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe, pero que este le negó su apoyo cuando la madre intentó acercarse. En cambio, según el invitado, su tía Charo (madre de Jefferson Farfán) le manifestó confianza y le dijo que creía en su inocencia.
Su madre, por su parte, contó al programa el drama vivido mientras intentaba comunicarse con su hijo durante la detención: “Lo llamaba y lo llamaba y no me contestaba hasta que me contestó y me dijo: ‘Mamá, yo me voy a matar’”.
¿Qué más contará 'Cri Cri' en el programa?
Martínez relata el momento en que efectivos de la Policía Nacional llegaron a su vivienda para detenerlo. “Comienzan a tocar la puerta. Me dijeron: ‘¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Has ultrajado a tal persona’. ‘¿Qué?’, le digo yo (sorprendido)”, narra el exrecluso en el adelanto.
El invitado también afirma sentirse “dolido” por la conducta de una persona a la que consideraba “como un hermano”, a quien acusa de haberle propinado “una puñalada en el corazón”.
Martínez salió en libertad hace unas semanas y en todo momento se mostró agradecido con su madre, la señora Cecilia Guadalupe. " Si no fuera por mi negrita, ten por seguro que me quedaba 20 años dentro", dice 'Cri Cri' entre lágrimas en el avance del programa.
En un adelanto difundido por el espacio televisivo se escucha al juez Víctor Alfaro dictando la medida de prisión preventiva que mantuvo a Martínez recluido en el penal de Lurigancho durante once meses.
'Cri Cri', el nuevo invitado del programa que conduce Beto Ortiz, revelará detalles hasta ahora poco conocidos de los duros momentos que vivió estando en prisión, tras ser acusado de una presunta agresión sexual contra una joven de 19 años en una casa del distrito de La Molina.
Una polémica edición de 'El valor de la verdad' se emitirá este domingo 28 de septiembre. El invitado será Cristian Martínez, conocido como 'Cri Cri', quien es primo del exfutbolista Jefferson Farfán.
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Una polémica edición de 'El valor de la verdad' se emitirá este domingo 28 de septiembre. El invitado será Cristian Martínez, conocido como 'Cri Cri', quien es primo del exfutbolista Jefferson Farfán.