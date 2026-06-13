La eliminación de ‘Cri Cri’ de ‘La Granja VIP Perú’ a un día de la gran final ha generado gran expectativa, no solo por la definición del título, sino también por las revelaciones del exparticipante sobre el vínculo afectivo entre sus excompañeros Gabriela Herrera y Diego Chávarri. Tras una reñida semifinal decidida por la votación del público, el ahora exconcursante se presentó en un espacio de análisis donde abordó directamente la posible relación sentimental entre ambos famosos, un tema que ha captado el interés de la audiencia tras el reciente anuncio de separación del exfutbolista. Estos acontecimientos, junto a la recta final del programa, prometen sorpresas inolvidables para los miles de espectadores seguidores de la competencia. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ OPINÓ ‘CRI CRI’ SOBRE UNA POSIBLE RELACIÓN SENTIMENTAL ENTRE GABRIELA HERRERA Y DIEGO CHÁVARRI?

Durante una entrevista frente a los conductores Ric La Torre y Luciana Roy tras dejar el programa, el exconcursante sugirió que, si bien existe una afinidad notable, una relación formal entre ambos se ve condicionada por el entorno mediático.

Según comentó, sostuvo una conversación privada con Gabriela Herrera, quien le confesó sus reservas ante un posible romance debido al temor de ser blanco de críticas y habladurías.

A pesar de ello, ‘Cri Cri’ evitó sentenciar el futuro de ambos, dejando abierta la posibilidad de que sus caminos se crucen fuera del encierro, donde él mismo se ofreció a brindarles su “bendición” si el destino decide unirlos.

¿CÓMO SE GESTÓ LA CERCANÍA ENTRE GABRIELA HERRERA Y DIEGO CHÁVARRI DENTRO DE ‘LA GRANJA VIP’?

La convivencia en el reality show permitió que Herrera y Chávarri desarrollaran una afinidad especial, la cual se consolidó mediante gestos de complicidad, bromas compartidas y extensas charlas nocturnas. Esta conexión alcanzó un momento determinante durante una fiesta, cuando ambos admitieron sentirse atraídos el uno por el otro, generando una ola de comentarios.

Posteriormente, esa sintonía se hizo pública mediante un detalle de Chávarri, quien le escribió un mensaje a Herrera en un vaso. El impacto emocional de este vínculo fue evidente incluso en la etapa final, pues tras la salida de Chávarri, Herrera se mostró afectada y se mantuvo apartada durante un tiempo, según recuerda Infobae.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera. (Foto: La granja VIP - Difusión)

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA RECIENTE RUPTURA DE DIEGO CHÁVARRI?

En medio de los rumores suscitados por su comportamiento en el reality, el exjugador comunicó el fin de su vínculo sentimental con Thalia Bentín a través de sus redes sociales, enfatizando la importancia de la transparencia.

Chávarri calificó la separación como una resolución meditada: “Hemos decidido poner fin a nuestra relación sentimental. Ha sido una decisión tomada de manera madura y consciente”. Además, agradeció los aprendizajes obtenidos junto a ella y, buscando proteger su intimidad, solicitó respeto ante su decisión: “Por respeto a ambos y a nuestras familias, no brindaré mayores detalles sobre esta decisión”.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA FINAL DE ‘LA GRANJA VIP PERÚ?

Tras la partida de ‘Cri Cri’, quien resultó eliminado en la semifinal del viernes 12 de junio al enfrentarse en placa contra Shirley Arica y Gabriela Herrera, el programa ha definido a los cinco competidores que lucharán por el premio de 100 mil soles.

Los finalistas que disputarán la gala este sábado 13 de junio a las 20:00 horas son Paul Michael, Mónica Torres, Pamela López, Shirley Arica y Gabriela Herrera. Cada uno de ellos llega a esta etapa final respaldado por sus duelos ganados, salvaciones estratégicas y el apoyo del público, el cual será el encargado de decidir al ganador mediante el enlace de votación disponible en Instagram.

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