La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la atención pública luego de las recientes declaraciones de la cantante sobre el presente sentimental que vive con el futbolista. Durante una entrevista, la artista sorprendió al reconocer que actualmente no se imagina construyendo un futuro estable junto al popular ‘Aladino’, debido a que considera que todavía existen problemas sin resolver que afectan la tranquilidad de ambos. Con una postura firme sobre su independencia y sus prioridades, Franco ha puesto en duda la solidez de este vínculo al revelar que, mientras ella avanza hacia sus objetivos profesionales, el jugador de Juan Pablo II parece seguir anclado en conflictos que aún no logra solucionar. Sus declaraciones no tardaron en generar repercusión entre sus seguidores. A continuación, te contamos qué dijo.

¿LA RELACIÓN ENTRE PAMELA FRANCO Y CHRISTIAN CUEVA NO PASA POR SU MEJOR MOMENTO?

En una reciente entrevista en ‘Café con la Chévez’, Pamela Franco confesó que, aunque existe amor entre ella y su pareja Christian Cueva, no se encuentra enfocada en construir un futuro sentimental sólido con él debido a los problemas que aún lo rodean.

“Como pareja no sueño”, comentó Pamela Franco al explicar que actualmente sus prioridades están relacionadas con sus proyectos personales y profesionales. Según señaló, prefiere vivir el presente y dejar que el tiempo determine qué sucederá con la relación.

En este contexto, la artista reveló que uno de los principales obstáculos en su romance son los asuntos pendientes que Cueva mantiene con la madre de sus hijos. “No puedo pensar en un futuro cuando el presente todavía no está muy sólido, sobre todo él, porque no ha pasado la página del todo”, expresó.

Además, sostuvo que esas situaciones sin resolver han provocado molestias y discusiones entre ambos. “ Es una persona adulta y lo que yo le he dicho y nos ha causado también problemas son sus temas no resueltos, que yo siento que es parte de su culpa, porque él ha dejado avanzar muchas cosas en su cabeza”, afirmó la cumbiambera.

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¿PAMELA FRANCO QUIERE TENER UN HIJO CON CHRISTIAN CUEVA?

Pese a las dificultades que enfrenta su relación con el futbolista, Pamela Franco sorprendió al admitir que sí le gustaría convertirse nuevamente en madre. Sin embargo, aclaró que las condiciones actuales no son las más adecuadas para tomar una decisión tan importante.

“Sí, pero las circunstancias son muy difíciles para mí”, señaló la cantante al ser consultada sobre la posibilidad de tener un hijo con Christian Cueva. Asimismo, explicó que gran parte de sus preocupaciones están enfocadas en las responsabilidades que mantiene con su pequeña hija.

La artista también contó que ya conversó este tema con el popular ‘Aladino’, aunque ambos son conscientes de que todavía existen muchos asuntos por resolver antes de pensar en agrandar la familia, según informa la plataforma La Karibeña.

Pamela Franco y Christian Cueva. (Foto: Instagram / @pamelafrancoviera)

¿CUÁL ES LA VERDAD SOBRE LAS SUPUESTAS INDISCIPLINAS DE CUEVA?

Durante la entrevista, Pamela Franco también salió en defensa del futbolista luego de que le preguntaran por las versiones relacionadas con presuntas indisciplinas y problemas con el alcohol.

La cantante negó tajantemente que Christian Cueva tenga hábitos constantes de bebida y aseguró que, en realidad, el deportista casi no consume alcohol. “La verdad que ni siquiera toma”, afirmó la artista.

Incluso, explicó que en algunas ocasiones especiales ambos pueden compartir una copa de vino durante alguna comida o reunión, pero descartó que el jugador tenga problemas relacionados con ese tema. Con estas declaraciones, Pamela buscó poner fin a los rumores que desde hace tiempo persiguen al volante peruano.

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