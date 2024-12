El conflicto entre el argentino Cristian Zuárez y la periodista Magaly Medina escaló a un nuevo nivel. Zuárez presentó una demanda por difamación agravada contra Medina, exigiendo una millonaria indemnización por los comentarios realizados en su programa de televisión. La batalla legal promete ser intensa y ha acaparado la atención de la opinión pública. ¿Cómo surgió este conflicto? ¿Qué exige el argentino? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ EMPEZÓ EL CONFLICTO ENTRE CRISTIAN ZUÁREZ Y MAGALY MEDINA?

El pasado 22 de noviembre, el programa digital ‘Hablando Huevadas’ ganó un galardón en los Premios Martín Fierro, los cuales reconocen los mejores contenidos en Latinoamérica. Sin embargo, durante la ceremonia de premiación, los peruanos no estuvieron presentes, por lo que, en su lugar, se acercó Cristian Zuárez a recibir la estatuilla en representación de los comediantes de HH.

Aquella acción de Zuárez generó la molestia de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores de “Hablando Huevadas”, quienes manifestaron que el argentino no representa una figura cercana para ellos. Ante esta polémica, Magaly Medina no dudó en emitir su opinión, manifestando su indignación por el caso y criticando al argentino por su gesto.

¿QUÉ EXIGE CRISTIAN ZUÁREZ EN LA DEMANDA QUE INTERPUSO CONTRA MAGALY MEDINA?

Ante la Corte Superior de Justicia de Lima, Cristian Zuárez presentó una demanda contra Magaly Medina por difamación agravada, exigiendo un pago de más de 7 millones de soles como reparación civil debido a “daños y prejuicios causados”.

“Solicito el pago de una reparación civil ascendente a la suma de 7 millones 50 mil soles a pagarse por la querellada, por daños y perjuicios causados respecto a la lesión a mi honor, así como respecto a los perjuicios económicos causados por la difamación masiva, lo que trajo como consecuencia perdidas significantes de ingresos percibidos por mis empresas antes de la publicación objeto de querella”, se lee en la denuncia que compartió Infobae Perú, donde también se indica que el artista ha sufrido daños en su salud emocional.

¿QUÉ DIJO CRISTIAN ZUÁREZ SOBRE SU CASO CONTRA MAGALY MEDINA?

Según compartió el artista en diálogo con Infobae Perú, en su demanda no solo exige una compensación económica, sino que también pide una rectificación pública por parte de la conductora.

“Pedí que se retractara de todos los dichos, insultándome, que yo era un mantenido, un don nadie, que no tengo carrera y no se me conoce nada. Es fácil demostrar que si trabajé, porque tengo mis papeles en orden y mi trayectoria intacta”, sostiene.

Respecto a la exorbitante cifra que solicita, Zuárez indicó que la popular ‘Urraca’ no tiene por qué preocuparse, ya que ella no lo va a pagar, sino el canal de televisión donde labora.

“El canal responde por ella. Si ella pierde un juicio, el canal viene y dice: ‘no se preocupe que nosotros pagamos. Sigue embarrándola y ensuciando honras de las personas que nosotros pagamos todo’”, comentó.

Considerando que dañaron su reputación de forma irreparable, Zuárez aseguró que no descansará hasta obtener justicia. “No hay piedad porque no tuvieron piedad conmigo. [...] Siguen basureando, humillándome de la peor manera. Todo eso tiene un castigo”, sentenció.

¿QUÉ DIJO CRISTIAN ZUÁREZ EN SU DEFENSA POR LA POLÉMICA DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO?

El argentino señaló que no debería ser recriminado por sus acciones, especialmente cuando fue él quien propuso a los comediantes como candidatos a los premios.

“Estos chicos (Jorge Luna y Ricardo Mendoza), yo calculo que porque son ahijados de Magaly Medina y porque son allegados a ella, se habrán puesto de acuerdo para ningunearme. Eso de que quién lo conoce o por qué subió (a recoger el premio). Tengo todo el derecho de subir, yo no soy amigo de ellos, pero los mencioné, los propuse. La sinopsis, donde dice que ellos habían llenado un Madison Square Garden, habían llenado dos teatros en Argentina. Todo eso lo escribo yo. Entonces, hablé bien de ellos. No creo necesario todo lo que hablaron de mí”, manifestó.