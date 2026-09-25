No cabe duda de que Cristopher Puente Viena, conocido como Cristorata, se ha convertido en uno de los streamers más conocidos en el país. Con millones de seguidores en distintas plataformas digitales, en los últimos años el peruano ha ganado popularidad gracias a sus entretenidas entrevistas con destacados personajes, así como por sus polémicos contenidos. Así, en esta oportunidad, el joven tiktoker, junto al actor Brando Gallesi, se encuentra en el centro de la polémica luego de que presuntamente realizara una broma relacionada con el caso del Liceo Naval. Estas declaraciones no solo generaron diversas reacciones entre los internautas, sino que también provocaron la respuesta de Magaly Medina, quien no dudó en criticarlos públicamente. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO CRISTORATA TRAS LAS CRÍTICAS DE MAGALY MEDINA?

En los últimos días, Cristorata, Brando Gallesi y el influencer ‘Shaggy’ fueron cuestionados tras una transmisión en vivo realizada en Kick, en la que habrían hecho referencias y bromas de mal gusto relacionadas con el caso de agresión registrado en el Liceo Naval. A pesar de que estos personajes ofrecieron disculpas públicas, no estuvieron exentos de las críticas de Magaly Medina, quien cuestionó sus declaraciones sobre este delicado tema. Frente a ello, el joven streamer, durante una transmisión en vivo, no dudó en responder a estas acusaciones y amenazarla con comunicarse con Jefferson Farfán, con quien la conductora mantiene una disputa legal.

Asimismo, el creador de contenidos de 22 años también rechazó las acusaciones en su contra que se han producido en las redes sociales durante estos días y señaló que evalúa emprender acciones contra quienes, según afirmó, hayan afectado su reputación. “Magaly, escúchame, habla bien, por favor. Solamente refiérete bien porque no quiero, de verdad, hablar con Farfán y se te suma otra cosa. Ya mucha farándula, hablar mal de las personas. Que no haya afirmado nada porque sino va a estar complicado este asunto. Todos los que han confirmado que nos hemos burlado de algo en específico van a hacer… no es venganza, pero manchan tu nombre", dijo.

IGNACIO BUSE SORPRENDE A LOS INTERNAUTAS AL APARECER JUNTO A CRISTORATA

Ignacio Buse sorprendió a sus seguidores al aparecer como invitado en el canal de Cristorata. Durante la entrevista, el peruano, quien ingresó al Top 30 del ranking ATP, se refirió a sus inicios en el tenis y a los próximos retos que afrontará. Además, contó que, cuando era niño, quería ser como el extenista suizo Roger Federer y que, en la actualidad, uno de sus mayores referentes es el español Carlos Alcaraz. Asimismo, Buse comentó que su aspiración es ingresar al Top 20 del ranking ATP y seguir brindándole alegrías al país. En otra parte del video, la joven raqueta de 22 años se animó a disputar un partido de tenis junto al creador de contenido y al actor Brando Gallesi, lo que generó diversas reacciones entre los internautas debido a su poca aparición en el mundo del streaming.