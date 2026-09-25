Por Redacción EC

No cabe duda de que Cristopher Puente Viena, conocido como Cristorata, se ha convertido en uno de los streamers más conocidos en el país. Con millones de seguidores en distintas plataformas digitales, en los últimos años el peruano ha ganado popularidad gracias a sus entretenidas entrevistas con destacados personajes, así como por sus polémicos contenidos. Así, en esta oportunidad, el joven tiktoker, junto al actor Brando Gallesi, se encuentra en el centro de la polémica luego de que presuntamente realizara una broma relacionada con el caso del Liceo Naval. Estas declaraciones no solo generaron diversas reacciones entre los internautas, sino que también provocaron la respuesta de Magaly Medina, quien no dudó en criticarlos públicamente. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.