Yahaira Plasencia narró un reciente episodio que vivió en el aeropuerto Jorge Chávez, donde coincidió inesperadamente con su expareja, Jefferson Farfán. La situación, que ocurrió mientras ambos realizaban trámites de viaje, llamó la atención de los presentes y terminó generando gran revuelo en redes sociales.

La cantante contó en televisión que el cruce la tomó por sorpresa y derivó en un ambiente incómodo debido a las reacciones del público, que no tardó en comentar y señalar a ambos. El momento se volvió viral tras la difusión de imágenes del encuentro. A continuación, te contamos qué dijo al respecto la salsera.

¿QUÉ CONTÓ YAHAIRA PLASENCIA SOBRE SU ENCUENTRO CON JEFFERSON FARFÁN EN EL AEROPUERTO?

En diálogo con ‘América Hoy’, la artista explicó que llegó al nuevo terminal aéreo antes de la hora prevista para su vuelo y que, mientras esperaba en la fila, comenzó a notar los murmullos de quienes estaban alrededor. Fue entonces cuando algunos pasajeros le avisaron que Jefferson Farfán había ingresado minutos antes acompañado de su hijo mayor. Ese aviso la desconcertó, ya que no imaginó coincidir con él después de tanto tiempo sin comunicarse.

Según recordó, la información se propagó rápidamente entre los presentes, quienes empezaron a observarla con insistencia, generando un ambiente de tensión desde el inicio.

Foto: Instagram / Composición EC

¿QUÉ OCURRIÓ DURANTE EL CRUCE ENTRE AMBOS?

El encuentro se volvió viral luego de que el portal de espectáculos ‘Instarándula’ difundiera imágenes del instante en que la ‘Foquita’ entró al aeropuerto mientras ella seguía en la fila.

Yahaira contó que los comentarios no tardaron en volverse directos: varias mujeres la señalaron y le gritaron “Yahaira, ahí está tu Farfán”, a lo que ella respondió incómoda: “Señora, ¿qué pasa?”. La reacción del público no solo recayó sobre ella; Farfán también fue identificado al instante, y muchos empezaron a mencionar su nombre en voz alta.

La cantante recordó entre risas que la situación resultó vergonzosa porque ambos quedaron expuestos sin quererlo. “¡Qué vergüenza!”, comentó al relatar la anécdota en ‘América Hoy’.

La salsera indicó que no llegó a saludar a su ex pareja ni a cruzar miradas, ya que cada uno permaneció en su propio espacio. Farfán se encontraba junto a su hijo, mientras ella intentaba continuar con el proceso de embarque pese a la atención que generó su presencia.

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE YAHAIRA PLASENCIA Y JEFFERSON FARFÁN ESTUVIERON JUNTOS?

La última etapa en la que la cantante y el exfutbolista compartieron tiempo ocurrió en 2020, cuando aún mantenían una relación sentimental. Durante ese año, ambos convivieron varios meses en Rusia, en plena pandemia, luego de que ella viajara para acompañarlo. Ese periodo marcó el final de su vínculo, ya que la relación terminó ese mismo año.

Desde entonces, cada uno siguió su propio camino y optaron por mantener distancia, evitando mencionarse directamente en público. Sin embargo, ocasionalmente surgieron gestos o indirectas en redes sociales y en algunos lanzamientos musicales, como el caso del tema “Exmachito” de la ‘Patrona’, que fue interpretado por muchos como una referencia velada al exjugador, según recoge Infobae.