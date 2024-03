¿Cuál fue el cruce que tuvieron Ana Paula Consorte y Brunella Horna, según América Hoy?

Hace algunos días, Ana Paula Consorte llegó a nuestro país para acompañar a Paolo Guerrero, quien forma parte del Club César Vallejo, luego de algunos incidentes que tenía como finalidad anular el contrato con el equipo trujillano. Sin embargo, Janet Barboza, conductora del programa ‘América Hoy’, reveló algunos pormenores que habría pasado en una reunión que tuvo el ‘Depredador’ con Richard Acuña en su casa, donde también estuvo presenta Brunella Horna y la brasileña.

¿QUÉ DIJO JANET BARBOZA SOBRE EL DESPLANTE QUE LE HIZO ANA PAULA CONSORTE A BRUNELLA HORNA?

Janet Barboza utilizó su programa ‘América Hoy’ para contar detalles sobre el cruce que tuvieron hace algunas semanas Brunella Horna y Ana Paula Consorte durante una reunión que mantuvo Paolo Guerrero y Richard Acuña con respecto a la polémica de la anulación del contrato del futbolista. La presentadora de TV mencionó que la garota arribó a la casa del empresario con una actitud muy soberbia ya que le pidió que anulara el acuerdo de manera inmediata.

“Ana Paula estaba muy activa y pidiéndole a Richard Acuña disolver el contrato. Al final baja Brunella a despedirse de sus invitados y se acerca para hablar con Ana Paula y le dice: ¿Entiendes español, Ana Paula? y Ana Paula le dijo: “Entiendo todo” y miró a la pared”, explicó la popular ‘Rulitos’ muy molesta por el comportamiento de la pareja del seleccionado nacional.

Asimismo, Barboza no dejó pasar el momento para criticar a la brasilera y su mala conducta hacia su amiga, por la que la consideró “desubicada” y “malcriada”. “Tenemos a una Ana Paula Consorte bastante desubicada. Es que la gente malcriada a mí no me gusta, no me gusta cuando yo veo una persona con caprichos con arranques”, dijo.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA COMPARA A ANA PAULA CONSORTE CON ALONDRA GARCÍA MIRÓ?

En la última edición de su programa, Magaly Medina tocó el tema de Ana Paula Consorte y sus declaraciones donde desmentía que se haya negado radicar en el país mientras su actual pareja Paolo Guerrero se encuentre jugando por la UCV. Además, la ‘Urraca’ comentó sobre la aparición de Doña Peta en uno de los partidos de la selección peruana, donde también se le vio a la influencer sentada pero otro lugar.

“Ella no es Alondra García Miró. Peta tenía con ella una especie de deferencia especial, era la nuera ideal y adorada, pero lamentablemente en el corazón de los hijos uno no manda y siempre va ser así. Él decidió al final quedarse con esta chica, tener dos hijos con ella y, bueno, se llevan a veces a las patadas porque los dos son inmaduros, pasionales, impulsivos y sus broncas las hacen totalmente públicas”, detalló.

“Peta se tendrá que aguantar nada más porque es lo que su hijo escogió. Al parecer, estos momentos de paz son pocos porque después las aguas se agitan y ella es bastante impulsiva para reaccionar. Ella va a ir seguramente a todos los partidos que tenga Paolo Guerrero con la selección tratando de cambiar esa imagen con la que los peruanos se han quedado”, añadió Medina en su programa.

¿QUIÉN ES ANA PAULA CONSORTE?

Ana Paula Consorte es la actual pareja y madre de sus hijos de Paolo Guerrero. Ella nació en Brasil. Es una gran bailarina que formó parte del elenco de ‘Fausto Na Band 2022′ y una modelo que se coronó como ganadora del concurso Miss Novo Hamburgo 2012. Entre todo el talento que cuenta, tiene la habilidad para poder expresarse en público, lo cual ha demostrado en numerosas entrevistas, según menciona La República. Por ahora, la actual novia de Paolo Guerrero es una influencer que cuenta con una comunidad de un poco más de 280 mil seguidores en Instagram.