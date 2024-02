Tras confirmarse el acto de infidelidad que cometió Christian Cueva hacia su esposa Pamela López con la cantante Pamela Franco, no dejan de salir a la luz nuevas revelaciones sobre el futbolista peruano, como el hecho de que tuvo otros encuentros con otras chicas de la farándula peruana. Tal es el caso de Chris Soifer, quien habría tenido un romance con el popular ‘Aladino’ hace varios años.

En uno de los últimos programas de “Magaly TV La Firme”, Jeicy Pérez, expareja de la modelo, apareció para asegurar que ella tuvo un romance clandestino con el jugador cuando ambos tenían una relación, y durante el proceso reveló que la hermana de Michelle Soifer le hizo un inusual pedido al mediocampista nacional.

¿CUÁL FUE EL PEDIDO ESPECIAL QUE LE HIZO CHRIS SOIFER A CHRISTIAN CUEVA?

De acuerdo con Jeicy, exnovio de Chris Soifer, tanto la modelo como el futbolista se habían visto reiteradas veces, e incluso habían hablado sobre irse a México. Fue en este contexto en donde la hermana de Michelle Soifer le pidió que deje a su familia para que cumplan con su objetivo de viajar al extranero.

“No era la primera vez que se veían, ya ellos se habían visto. Incluso Cueva le dijo para ir a México. (...) Le pintó un mundo. Allí fue que ella le pidió a él que deje a su familia, para que se vaya con ella entiendes”, dijo Jeicy.

Sobre este asunto también consultó la producción de “Magaly TV La Firme” a Pamela López, quien indicó que el propio ‘Aladino’ le confirmó el hecho. “Eso fue lo que me contó su ex novio. (...) Si mal no recuerdo, yo también leí eso y cuando nos sinceramos de todas las cosas, él me confirma también lo mismo”, señaló Pamela.

¿CÓMO SE ENTERARON JEICY Y PAMELA LÓPEZ DEL ROMANCE CLANDESTINO DE CHRIS SOIFER Y CHRISTIAN CUEVA?

“Yo me entero de la infidelidad de Cueva y Chris entre julio y agosto del 2019. Le hackeamos su WhatsApp. Christian tenía su familia con Pamela, o sea era un tipo casad, y Chris estaba conmigo. Entonces cuando yo le encaré, me mintió. Después yo dije: ‘¿Y esto qué es? Explícame esto’”, contó Jeicy sobre la época en que descubrió la traición de su entonces pareja.

Posteriormente, el exnovio de Chris Soifer procedió a contarle los hechos a la pareja del futbolista. “Yo todo esto se lo conté a Pamela (López). Nosotros teníamos una conversación bien chévere. Ella es una gran mujer. Hablamos por teléfono como dos horas y pico. Ella me escribió, me dijo que ella quería saber la verdad y yo le mandé, yo le dije: ‘Esto es así, esto es así'. Entonces allí fue que ella le encaró a Cueva, y él tuvo que decirle la verdad”, contó el dominicano.

¿MICHELLE SOIFER SABÍA DE LA AVENTURA DE SU HERMANA Y CHRISTIAN CUEVA?

La hermana de Chris Soifer participó en un panel del programa “EEG” para hablar sobre la polémica de Christian Cueva con Pamela Franco. Al conocer este hecho, Jeicy Pérez se indignó de que Michelle hable sobre infidelidad cuando ella tenía conocimiento de los actos traicioneros de su hermana.

“No sé con qué cara ella se sienta en un set a criticar a Christian (Cueva) de infidelidad si ella era el nexo, ella era que le daba los mensaje al principio. Ellas hablaban en clave para que no supiéramos”, dijo Jeicy sobre Michelle Soifer.