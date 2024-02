Tras disputar las finales nacionales del año pasado, Alianza Lima y Universitario de Deportes se volverán a ver las caras por la tercera jornada del Torneo Apertura 2024. Para ir calentando los motores de lo que será un emocionante encuentro, la Liga 1 Te Apuesto compartió un pintoresco mensaje en sus redes sociales sobre el clásico peruano.

¿CUÁL FUE EL SINGULAR MENSAJE QUE COMPARTIÓ LA LIGA 1 SOBRE EL CLÁSICO DEL FÚTBOL PERUANO?

El pasado martes 6 de febrero, la máxima categoría del fútbol peruano compartió una imagen como una manera de alerta, el cual buscaba recordar a los fanáticos que esta semana habrá un nuevo clásico.

“La Liga1 Te Apuesto informa a todos sus hinchas que nos encontramos en la semana del Superclásico del fútbol peruano”, se lee en la publicación, el cual además indicaba la fecha, hora y lugar donde se disputará el destacado encuentro.

¿QUÉ DÍA ES EL CLÁSICO ALIANZA LIMA VS. UNIVERSITARIO?

El primer clásico del fútbol peruano del año será el sábado 10 de febrero de 2024.

¿A QUÉ HORA SE JUGARÁ EL PRIMER CLÁSICO DEL 2024?

El encuentro entre los ‘compadres’ se iniciará a las 8:00 de la noche (hora peruana), según la programación de la tercera fecha del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

A continuación, revisa los horarios según cada país:

19:00 horas - México

20:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia

21:00 horas - Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (Miami)

22:00 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil

¿DÓNDE SE DISPUTARÁ EL ENCUENTRO ENTRE BLANQUIAZULES Y CREMAS?

Alianza Lima ejercerá como local ante Universitario en el Estadio Nacional, el principal escenario deportivo del Perú. Como se recuerda, la FPF suspendió por siete meses al campo de Matute debido al apagón que pasó en la final de la Liga 1 en la pasada temporada.

¿CÓMO VER EL PARTIDO DE ALIANZA LIMA VS. UNIVERSITARIO?

La transmisión del primer Alianza vs. Universitario por Liga 1 Te Apuesto se podrá ver por el canal Liga 1 MAX, que se emite a través de DirecTV, Claro TV y Best Cable. El partido también se verá vía streaming (por internet) en DGO (DirecTV GO) y Liga 1 Play.

¿CÓMO LLEGAN AMBOS EQUIPOS AL CLÁSICO?

El vigente campeón Universitario de Deportes goleó 4-0 a Carlos Mannucci en la primera fecha del Torneo Apertura-2024 y obtuvo una sufrida victoria de 1-0 ante Atlético Grau en la segunda jornada. Tras estos resultados, llegará al esperado encuentro con dos triunfos consecutivos y seis puntos en la tabla de posiciones.

Por otro lado, Alianza Lima, subcampeón del torneo pasado, empezó el torneo venciendo 2-1 a César Vallejo. Posteriormente, en la siguiente fecha, doblegó a Alianza Atlético por 2-0. De esta manera, llegará al clásico de la misma forma que los cremas: con dos victorias y seis puntos.

Cabe señalar que los cremas y blanquiazules se ubican en el segundo y tercer lugar de la tabla de posiciones, respectivamente. Actualmente, quien lidera el Torneo Apertura, por diferencia de goles, es Sporting Cristal.

¿QUIÉN GANÓ MÁS CLÁSICOS?

Alianza Lima y Universitario de Deportes han sostenido 371 partidos a lo largo de los años. El historial favorece al conjunto blanquiazul, que se impuso en 142 oportunidades y es el equipo que ha ganado más clásicos. Universitario venció en 124 ocasiones y se registraron 105 empates.

