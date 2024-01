En una entrevista para el programa “Todo se filtra”, la actriz Mayra Couto fue autocrítica por la polémica generada a partir de su constante difusión del lenguaje inclusivo en sus redes sociales y pidió disculpas por ello. A continuación, te contamos qué fue lo que dijo.

¿CUÁL FUE LA AUTOCRÍTICA QUE HIZO MAYRA COUTO?

La intérprete de Grace Gonzales en “Al fondo hay sitio” aceptó que cometió errores al momento de compartir sus ideas sobre las expresiones de género hacia las personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ, pues aseguró que confundió al público peruano.

“Tengo que hacer un mea culpa también porque creo he confundido demasiado a mucha gente. Una cosa es el lenguaje inclusivo, otra cosa es feminizar las palabras, otra cosa es la expresión de género, otra cosa es la orientación sexual”, declaró la actriz en el programa de Panamericana Televisión.

Adicionalmente, Couto señaló que comprende por qué puede ser complicado el lenguaje inclusivo para muchas personas, pero quiso resaltar su importancia para las personas no binarias.

“El lenguaje inclusivo también me pareció tonto la primera vez que lo escuché, pero luego conocí a las personas que se sienten identificadas con esa ‘e’, que representa a personas que no se sienten identificadas con la ‘a’ o con la ‘o’. Y eso es algo que yo respeto, no le pido a nadie que lo haga”, explicó.

Cerrando su idea, Mayra recalcó que no pretende imponer el mencionado lenguaje al público, y que se arrepiente de no haberlo explicado de forma acertada.

“A veces invito a la gente, pero no impongo ni obligo. Si se confunde está bien, no pasa nada”, comentó. “Al principio fue confrontacional y creo que ese fue el problema, porque si cualquiera te impone lo que sea, no lo vas a aceptar. Ese es mi mea culpa, el hecho de no haberme explicado y haber pensado que podíamos entendernos, no estuvo bien hacerlo así”, expresó, según recoge La República.

Finalmente, Mayra aseguró que continuará usando el lenguaje inclusivo por respeto a sus amigos no binarios y resalta que no está obligando a nadie a hacer lo mismo. “No es una imposición ni mucho menos, ahora lo hago en los grupos que creo que lo van a recibir bien”, sentenció.

¿QUÉ DIJO MAYRA COUTO SOBRE SI VOLVERÍA A TRABAJAR CON ANDRÉS WIESE?

En la misma entrevista con “Todo se Filtra”, la artista fue consultada sobre si volvería a compartir escenas con Andrés Wiese en la serie “Al fondo hay sitio”, a lo que ella tajantemente negó que exista esa posibilidad así se lo pidan. “Cómo te digo que no. Yo no quiero volver a sentirme así y no voy a volver a sentirme así, no lo voy a permitir”, mencionó.

Como se sabe, Couto tomó la decisión de denunciar al actor Andrés Wiesse de acoso en junio del 2020, esto causó que se generara mucha polémica entre todo el elenco.

¿QUÉ DIJO MAYRA COUTO SOBRE SU POSIBLE REGRESO A “AL FONDO HAY SITIO”?

A pesar de negarse a rodar escenas con Andrés Wiesse, la actriz no cerró la posibilidad de trabajar en la exitosa teleserie de América TV. Mediante una entrevista exclusiva con El Comercio, la intérprete compartió su deseo por volver a integrar el elenco de “Al fondo hay sitio”, pero realizando un cameo; es decir, una aparición temporal.

“La serie fue como una escuela para mí. Aprendí mucho, crecí como actriz. Si me quieren ―aunque sea― para un cameo, aceptaré con gusto. Con tal de reencontrarme con mi gente y mis amigos, todo está bien”, declaró.