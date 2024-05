Paolo Guerrero se ha convertido en protagonista de una nueva noticia, aunque esta vez fuera de los campos de juego. El futbolista tuvo un encuentro nada amical con uno de los reporteros del programa “Magaly TV La Firme”, a quien le increpó su inoportuna intervención y su insistencia de preguntarle sobre su vida íntima entre él y su pareja Ana Paula Consorte. Inicialmente, la situación se puso tensa debido a la notoria incomodidad del jugador, pero una interrogante del reportero hizo que el deportista perdiera la paciencia y amenazara al periodista.

¿CÓMO EMPEZÓ EL ALTERCADO QUE PROTAGONIZÓ PAOLO GUERRERO CON REPORTERO DE “MAGALY TV LA FIRME”?

Según se pudo ver en las imágenes difundidas por “Magaly TV La Firme”, el futbolista, junto su pareja Ana Paula Consorte, fue abordado por el equipo periodístico de Medina afuera de una cafetería para preguntarle por si la brasileña se encuentra en estado de gestación.

Debido a que empezaron a preguntarle inesperadamente por su vida privada, el jugador manifestó su incomodidad y recriminó a su interrogador. “Estás invadiendo el pasaje aquí. No entiendo por qué te apareces aquí para eso. ¿Por qué me tienes que preguntar? ¿Por qué no le preguntas al caballero también?”, se le escucha decir inicialmente a Paolo Guerrero.

Debido a que seguían realizándole la misma pregunta, Guerrero criticó la postura del reportero: “Malcriado encima eres. Me estás faltando el respeto, hermano”. Asimismo, señaló que la interrogante que le hacían estaba fuera del ámbito en donde él ejerce, que es el fútbol. “Me estás preguntando una tontería. O sea más respeto, hermano (...) Yo soy un jugador de fútbol, pregúntame de fútbol”, sostuvo mientras se subía a su auto para partir del lugar.

¿CUÁL FUE LA PREGUNTA QUE DESATÓ LA IRA DE PAOLO GUERRERO?

Antes de que abordara por completo su vehículo, Guerrero fue cuestionado por la ocasión en que se le vio a su pareja llorando en un hotel. “¿Cómo te sentiste cuando viste a Ana Paula en un hotel llorando?”, se le escucha decir al reportero.

Si bien se subió a su auto y parecía que ya iba a partir del lugar, el futbolista decidió seguir al “urraco” hasta el interior de la cafetería para exclamarle su furia sobre las preguntas que le realizaron.

“Eres cag*n, ¿no? Después te pegan. (...) Encima comienzas a decir: ‘Y lo de Ana Paula no sé qué’. Ere cag*n... y te ríes encima. Malcriado”, expresó furioso. “No te hagas el loco. A mí no me faltes el respeto. Háblame de fútbol, lo que quieras, todo bien”, agregó. Esta reacción reflejó la frustración de Guerrero por no poder controlar su privacidad y la molestia ante la falta de respeto del reportero.

Luego sentenció lanzando una amenaza. “Primera y última vez te digo. Yo te veo a la próxima, y te ríes en mi cara, ya vas a ver lo que pasa. (...) No me faltas el respeto, lo único que te pido”, declaró, para luego ser retirado por su propia pareja del lugar de los hechos.