El pasado 30 de junio, a través de un sorpresivo comunicado publicado en sus redes sociales, Edison Flores anunció su separación con Ana Siucho, con quien tiene dos menores hijas. Esta confirmación se da tras varios meses de rumores y aparente distanciamiento, luego de que programas de espectáculos difundieran versiones sobre presuntos romances extramatrimoniales. Sin embargo, a pesar de que ha pasado cierto tiempo, el futbolista de Universitario de Deportes aún sigue acaparando los medios de espectáculos. De hecho, recientemente ha sido captado con una misteriosa joven, junto a amigos, durante una salida nocturna, lo que ha llevado a los seguidores a especular sobre un posible romance entre ambos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO REACCIONÓ EDISON FLORES TRAS SER CAPTADO CON UNA JOVEN INFLUENCER?

En la actualidad, Edison Flores se encuentra en una nueva etapa de su vida, luego de poner fin a su relación de varios años con la madre de sus hijas, Ana Siucho. Esto ha llevado a que el seleccionado nacional opte por eliminar todas las fotografías que tenía con su aún esposa de sus redes sociales, lo que ha significado para muchos seguidores como un ciclo cerrado en su vida. Es así que, a través del programa “Magaly TV La Firme”, el mundialista fue ampayado con una joven modelo llamada Antonella Martorell y un grupo de amigos en una salida nocturna el pasado 5 de octubre. Estas imágenes han avivado los rumores de una posible relación sentimental entre la influencer y el futbolista.

De esta manera, con el objetivo de conocer su situación sentimental, las cámaras de “América hoy” abordaron al popular ‘Orejas’ saliendo de una cevichería. Ante la consulta de la periodista por saber si su corazón tiene dueña, en alusión a Antonella Martorell, el futbolista de Universitario de Deportes aclaró que se encuentra soltero y que no está enamorado. “¿Cómo estás, Edison?”, preguntó la reportera. “Bien, bien”, contestó. A lo que la comunicadora replicó: “¿Es cierto que ya estás enamorado?”. Flores muy seguro respondió: “No estoy enamorado”.

¿QUÉ DIJO EDISON FLORES SOBRE SU SEPARACIÓN CON ANA SIUCHO?

En una edición de ‘Doble punta’, emitido en YouTube, estuvo como invitado Edison Flores, donde se refirió a diversos temas del ámbito deportivo y personal. En esta ocasión, en lo que fue su primera vez pronunciándose sobre la separación con la madre de sus hijos, Ana Siucho, el futbolista reconoció que su estado de ánimo se vio afectado y que actualmente viene trabajando en su recuperación con apoyo profesional. Inclusive, el jugador de Universitario admitió que, debido a su carácter reservado, mantuvo en silencio por un largo periodo los problemas que enfrentaba.

De esta manera, tras escuchar las declaraciones de Flores, la que no dudó en pronunciarse sobre este polémico tema fue Magaly Medina, quien aseguró que no cree en las palabras del delantero peruano. Según la popular ‘Urraca’, el deportista estaría victimizándose tras la separación y que en su momento no la habría pasado bien en su relación con la abogada, pues terminó perdiendo la confianza en sí mismo. De esta manera, Medina espera que pronto Siucho se refiera al tema, con el objetivo de contar con ambas versiones y un panorama más claro de lo que pasó en la relación.

“Pobrecito ‘Orejas’ (…) Quiere decir que todos estos años que estuvo casado, que nadie lo obligó a casarse con Ana Siucho, que nadie lo obligó a convertirse en padre, en ese proceso perdió la confianza en sí mismo. ¡Pobrecito!, toda la culpa la tiene esa mala esposa bruja que de una forma u otra socavó su autoestima, socavó su confianza en sí mismo, pobre hombre. El día que también Ana Siucho hable, tendremos una idea mucho más coherente de lo que pasó”, dijo la conductora en su programa ‘Magaly TV La Firme’.