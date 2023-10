Con el inminente estreno de “Papa en apuros”, la nueva propuesta televisiva de Latina, surge la incógnita entre los seguidores de “El Gran Chef Famosos”: ¿cambiará su horario de emisión para dar paso a la nueva novela? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber sobre este importante tema que ha llamado la atención de más de un amante de este programa.

¿CUÁL SERÁ EL HORARIO DE “EL GRAN CHEF FAMOSOS” POR EL ESTRENO DE “PAPÁ EN APUROS”?

Según el cartel promocional de “Papa en apuros”, la cita para sumergirse en la apasionante historia de Martín Seminario y sus cuatro hijos está programada para las 9:00 p.m., justo después del popular reality de cocina.

La expectación ha crecido a medida que se acerca el lunes 23 de octubre, fecha señalada para el estreno de la nueva producción.

En tal sentido, Latina ha generado aún más intriga con su llamado a subirse a bordo de esta emocionante trama, sugiriendo que los espectadores podrán conocer las peripecias de Martín Seminario una vez que las delicias culinarias de “El Gran Chef Famosos” hayan concluido.

La incertidumbre sobre posibles cambios en el horario de emisión agrega un toque de anticipación al panorama televisivo, dejando a los seguidores de ambas producciones a la espera de las decisiones estratégicas de Latina. Es por ello que tan solo queda esperar ver la programación habitual, y en base a ello, luego, poder definir cuál será el horario establecido para ambas producciones.

QUIÉN GANÓ LA TERCERA TEMPORADA DE “EL GRAN CHEF: FAMOSOS”

Después de varias semanas de competencia, se conoció al ganador de la tercera temporada de “El Gran Chef: Famosos”. Mariella Zanetti logró imponerse al concursante Armando Machuca en una noche inolvidable de competencia gastronómica de Latina. La artista se llevó la olla de oro.

Los competidores tuvieron que preparar un menú completo en la etapa final del programa. Para la entrada, una carne tártara con huevo poché de codorniz. El plato de fondo fue paiche con aire de sachaculantro sobre majado de yuca al ají amarillo y chalaquita de cocona. Finalmente, el postre fue sopa fría de sabayón con ñoquis crocantes de camote y quenelle de crema a la vainilla.

Durante el programa, llegaron los competidores de la tercera temporada eliminados para recordar los mejores momentos que vivieron y levantar el ánimo de los finalistas. Entre ellos, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Josi Martínez, Milene Vásquez, Christian ‘Loco Wagner’, Fátima Aguilar y Leslie Stewart.

“Me siento muy emocionada, pero esta olla la comparto con Armando porque los dos hemos llegado hasta aquí. Se lo dedico a mi abuelita. Toda mi familia me apoyó. Y a los que no estaban de acuerdo en que ganara también les agradezco”, señaló Mariella Zanetti tras conocer su triunfo. “No importa en el momento que estés ni la edad que tengas, puedes lograrlo todo”, subrayó.

SOBRE LA CUARTA TEMPORADA DE “EL GRAN CHEF: FAMOSOS”

La cuarta temporada del reality gastronómico se estrenó el lunes 9 de octubre por la señal de Latina TV a las 8 p.m.

Esta temporada de El gran chef: Famosos tiene a Giancarlo Granda, Checho Ibarra, Renato Rossini, Tilsa Lozano, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Mónica Zevallos, Gino Pesaressi, Renato Rossini Jr., Florcita Polo, Fiorella Cayo y Christian Ysla como participantes.

¿CUÁNDO, CÓMO Y A QUÉ HORA VER “EL GRAN CHEF: FAMOSOS” 4 A TRAVÉS DE LATINA?

“El Gran Chef: Famosos” 4, programa de cocina que reúne a las familias peruanas y le saca más de una carcajada, continuará emitiéndose en el mismo horario a través de Latina, es decir de lunes a viernes desde las 8 p.m. y sábados desde las 8.30 por un espacio de 1 hora y 30 minutos aproximadamente.

Cabe resaltar, que para mirar a Tilsa Lozano, Sergio ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, y Guillermo Castañeda, preparando los más suculentos potajes en compañía de los otros 6 participantes que faltan confirmar, debes sintonizar el canal 2 o 702 en Movistar, por ejemplo, y también seguir los capítulos mediante el portal web de Latina Play y la app para dispositivos móviles, a la espera que culmine la tercera temporada.