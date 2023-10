En medio de gran expectativa, y generando las felicitaciones del caso de gran parte de los peruanos por redes sociales, Luciana Fuster se consagró ganando el Miss Grand International. Se trata de un concurso de belleza femenino de origen tailandés, el cual se celebra sin falta una vez al año. En este contexto, Jessica Newton, quien fue Miss Perú en 1987 y actualmente se desempeña como empresaria, comentó cuándo volvería la flamante ganadora a nuestro país.

¿Cuándo Luciana Fuster volverá al Perú tras ganar el Miss Grand International? Esto reveló Jessica Newton

“(Se vienen) Reuniones, viajes, eventos y campañas. Su agenda está llena hasta diciembre“, comentó la organizadora del Miss Perú en conversación con Perú 21. Por lo tanto, Fuster volvería a suelo nacional recién para fin de año. Cuando se dé ese momento se hará una conferencia de prensa, aseguró Newton.

¿Cuánto dinero obtendrá Luciana Fuster por ganar el Miss Grand Internacional 2023?

“Hay un gran premio en efectivo. Ella pasa a tener un sueldo mensual de parte de la organización y un porcentaje o sea el 50 % de todo lo que se facture con ella durante los próximos 2 años”, señaló Jessica Newton.

Asimismo, la mentora de Luciana añadió: “La organización eligió a Vietnam, Indonesia y Perú como las plataformas que han crecido en este año, una plataforma que de oportunidad a las chicas y el traje en elegir a las reinas”.

¿Cuál fue el mensaje de Luciana Fuster tras ganar el Miss Grand Internacional 2023?

Luciana Fuster utilizó sus redes sociales para agradecer por el apoyo y dedicó unas emotivas palabras.

“Esto es tan increíble que no caigo aún en la noche de ayer. Solo tengo palabras de agradecimiento con todos ustedes... por ser parte del proceso, por estar al tanto cada día, por todo el apoyo y amor que me han dado. Justo cuando la oruga piensa que su ciclo terminó... se convierte en mariposa. Estoy lista para volar. Hoy empieza un nuevo capítulo en mi vida y me prometo que será el más maravilloso. Estoy lista para trabajar de la mano con MGI, lista para tantos nuevos retos, ansiosa, feliz y con miles de emociones y sentimientos mezclados”, dice el mensaje de Fuster en Instagram.





¿Cuál fue el TOP 5 del Miss Grand International 2023?

QUINTO PUESTO: Miss Grand Vietnam

CUARTO PUESTO: Miss Grand Estados Unidos

TERCER PUESTO: Miss Colombia

SEGUNDO PUESTO: Miss Myanmar

PRIMER PUESTO: Miss Perú

¿Cuál fue el TOP 20 de finalistas del Miss Grand International?

1. Estados Unidos

2. Puerto Rico

3. Myanmar

4. Nigeria

5. República Checa

6. Indonesia

7. Honduras

8. Laos

9. República Dominicana

10. Colombia

11. India

12. Ucrania

13. Tailandia

14. Perú

15. Angola

16. Netherlands

17. Uzbekistán

18. France

19. España

20. Vietnam

¿Dónde se realizó el Miss Gran International 2023?

El Miss Grand International se realizó en Phú Tho Indoor Stadium, ubicado en Ho Chi Minh, Vietnam. El evento supo capturar la atención de todos los fanáticos de este tipo de competencias.