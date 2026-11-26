La legendaria agrupación colombiana llegará a Lima para ofrecer una verdadera cátedra de salsa, con un repertorio que la ha convertido en una de las orquestas más representativas e influyentes del género. Su participación se suma a una impresionante lista de estrellas internacionales: Grupo Niche, El Gran Combo de Puerto Rico, Víctor Manuelle, La Sonora Ponceña, Adolescentes Orquesta, Puerto Rican Power, Willie González, Viti Ruiz, Ray Sepúlveda, Nino Segarra, Los Hermanos Moreno y Héctor Lavoe, en un homenaje musical a cargo de Van Lester.

Fundada en 1974 bajo el sello discográfico Discos Fuentes, The Latin Brothers es una de las agrupaciones más influyentes de la salsa hecha en Colombia. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado un sonido propio, combinando la fuerza de la salsa con elementos de la cumbia, el danzón y otros ritmos caribeños. Bajo el liderazgo de Carlos André Olaya, la orquesta llegará con sus 14 integrantes y las inconfundibles voces de George Mejía, Maury Benítez y Pedro Matta, dispuestos a conquistar al público peruano.

Su participación se suma a una impresionante lista de estrellas internacionales: Grupo Niche, El Gran Combo de Puerto Rico, Víctor Manuelle, La Sonora Ponceña, Adolescentes Orquesta, Puerto Rican Power, Willie González, Viti Ruiz, Ray Sepúlveda, Nino Segarra, Los Hermanos Moreno y Héctor Lavoe, en un homenaje musical a cargo de Van Lester.

Con más de cinco décadas de historia musical, The Latin Brothers ha sabido mantenerse vigente gracias a un repertorio que forma parte de la memoria colectiva de los amantes de la salsa. Su propuesta ha trascendido generaciones y fronteras, consolidando el legado de la salsa colombiana en escenarios internacionales. Su llegada a Lima representa una oportunidad especial para disfrutar en vivo de una agrupación que ha dejado huella en la evolución y difusión de este género musical.

La orquesta pondrá a bailar al público con sus grandes clásicos como ¨Sobre las olas”, «¨Fuma el barco, ¨Buscándote, ¨Tonterías, ¨Las caleñas son como las flores¨ y ¨Patrona de los reclusos, entre muchos otros éxitos que siguen sonando en las pistas de baile y reuniones salseras de todo el continente.

Cabe señalar que aún quedan entradas para las dos fechas de Una Noche de Salsa 15, que se realizará el viernes 2 y sábado 3 de abril de 2027 en el Estadio de San Marcos. Los boletos están disponibles en Teleticket. Además, Tropimusic, empresa encargada de gestionar el espectáculo salsero más importante de la región, adelantó que todavía quedan más estrellas internacionales por anunciar, por lo que se esperan nuevas sorpresas para estas dos jornadas que prometen ser históricas e imperdibles para los amantes de la buena salsa.