Existen muchas personas que desean escapar de la farándula nacional y de las cámaras y reporteros de distintos programas de entretenimiento. Sin embargo, también hay quienes no huyen de ella, sino que la aceptan y hasta tratan de aprovecharla para obtener un dinero extra. Conoce a los personajes que no dudan en utilizar su vida personal para facturar.

Samahara Lobatón

La hija de Melissa Klug se ha visto envuelta en diversas polémicas desde hace algún tiempo. Ya sea con su anterior pareja Youna, o las actuales controversias con Bryan Torres. Pues bien, en junio de 2023 el programa ‘América Hoy’ reveló cuánto dinero la influencer les pedía para aparecer en televisión y hablar abiertamente sobre su vida. A través de capturas de conversaciones se veía que pedía la suma de seis mil soles.

Samahara Lobatón

Sin emargo, al final ella terminó presentándose en Magaly TV La Firme, donde la presentadora confirmó lo que ya muchos sospechaban, que desde hace años los famosos no aparecen de manera gratuita en la televisión. Por si fuera poco, señaló que muchas veces los canales pelean por conseguir que asistan a sus programas, pero al final gana el que consiga una mejor negociación.

Melissa Klug

La madre de Samahara Lobatón también es conocida por la tarifa que tiene para aparecer en TV. En 2019 Rodrigo González reveló que la ‘Blanca de Chucuito’ cobra entre seis mil y siete mil soles para aparecer como invitada en algún programa. Es justamente debido a ello que no pudieron tenerla en ‘Amor y Fuego’, pues lo que ella quería cobrar sobrepasaba su presupuesto.

Eso sí, últimamente la también empresaria ha decidido mantenerse alejada de las cámaras desde que quedó embarazada de su actual pareja, Jesús Barco.

Abel Lobatón

El padre de Samahara Lobatón también estuvo tratando de aprovechar para facturar con los escándalos de su hija. Magaly Medina quiso tenerlo en su programa para conversar con él al respecto. Sin embargo, no pudieron llegar a un acuerdo. Es en entonces que la popular presentadora reveló que los famosos cobran cada vez más para aparecer en televisión.

“Así es, así pasa, hay gente que al final no quiere, ‘dice no’, por más que la plata esté ahí ‘contante y sonante’, no, porque claro, te piden cinco mil soles, ya no te piden tres mil, ya no te piden mil quinientos, acá un poco más vamos a tener que trabajar horas extras saliendo del programa para poder pagar a los invitados”, comentó.

Jossmery Toledo

En 2023 la ex policía protagonizó uno de los escándalos que más remeció ‘Chollywood’. Ella también trató de sacar provecho de su infidelidad con Paolo Hurtado, solicitando la suma de diez mil soles para aparecer en televisión. A pesar de que ella inicialmente negó que pidiera tal cifra, finalmente terminó apareciendo en Magaly TV La Firme. La conductora del programa reveló que llegó a ofrecer la suma de 15 mil soles para tener en exclusiva en su programa.

Milett Figueroa

La popular Milett también ha estado en el foco de todos los programas de farándulas desde que se dio a conocer su relación con el argentino Marcelo Tinelli. Ella ofreció una entrevista para el programa ‘Mande quien mande’ y, curiosamente, desde ‘América Hoy’, otro programa del mismo canal de televisión, revelaron que ella exigía unos 1,500 dólares para aparecer en televisión.

Milett Figueroa

Tilsa Lozano

Este es el caso más antigua los aquí mencionados y demuestra que esta es una práctica que los personajes de la farándula vienen utilizando desde siempre. En 2013 cobró 50 mil soles por aparecer en ‘El valor de la verdad’, cuando reveló su romance con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas. Posteriormente, cobro lo mismo para aparecer en el programa de Magaly Medina. Sin embargo, debido a las condiciones que puso, no habló sobre sobre su relación clandestina con el ex futbolista.