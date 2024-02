Christian Domínguez fue el centro de la polémica en los últimos días. El cantante, una vez más, fue protagonista de un ‘ampay’ transmitido por Magaly TV La Firme. En dicha oportunidad, el cumbiambero, que en ese momento era pareja de Pamela Franco, fue captado en una situación comprometedora con otra mujer. A propósito de ello, aquí te vamos a contar cuánto cobró en su último concierto tras ser ampayado.

Cuánto cobró Christian Domínguez en último concierto tras ‘ampay’, según “Amor y Fuego”

De acuerdo a la información de “Amor y Fuego”, el encargado de Gran Orquesta Internacional, agrupación en donde canta Domínguez, indicó que el precio por la contratación de sus servicios se mantiene, pese al ‘ampay’ que remeció el ambiente de la farándula peruana.

“El costo es de 30 mil soles, puede durar hasta 4 horas. La orquesta completa se mantienen, el único que salió de la orquesta es Jean Paul por un tema personal. Pero Christian es el dueño y él se mantienen, o sea no hay ningún problema”, señaló el encargado.

Asimismo, dicho personaje añadió: “Los costos se mantienen, no hay ningún problema, sabemos que estos es momentáneo nada más”. Recordemos que Domínguez no solamente forma parte de la orquesta, sino que también es dueño.

Cómo empezó el romance de Christian Cueva y Pamela Franco

Pamela Franco señaló que todo empezó inesperadamente. “Estuvimos en idas y vueltas. Era un tema bastante complicado porque me mentía. Me decía una cosa y salía otra... Me enseñaba cosas que me hacían pensar que era verdad... Él me decía que no estaba con su pareja (Pamela López)... Era algo tóxico. Yo me alejé 1.000 veces, pero él estaba ahí siempre. Me equivoqué”, comentó para “Mande Quien Mande”.

¿Cuánto cobra Pamela Franco por cantar una hora con su orquesta?

Según América Hoy, la cantante cobra 6 mil soles por hora. No obstante, si deseas contratarla por dos horas, se produce un descuento, por lo que contratar sus servicios artísticos te costaría 10 mil soles. Sumado a ello, la artista promociona el evento en el que cantará por medio de un video.

Asimismo, si deseas que Pamela anime un evento, deberás pagarle 5 mil soles, mientras que te saldrá 500 soles que tu marca tenga presencia en una historia de su Instagram y 1000 si deseas que aparezca en su perfil de dicha red social.

En su perfil de Instagram, Franco se describe como cantante, bailarina e invita a sus seguidores a suscribirse a su canal oficial de YouTube. Además, deja los números a los que pueden comunicarse si desean contratarla para cualquier tipo de evento que tenga relación con los distintos servicios que ofrece en sus redes sociales.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre el ‘ampay’ que protagonizó?

El último lunes, Domínguez fue entrevistado por Ethel Pozo y Janet Barboza. El cantante se refirió al ‘ampay’. “Yo tengo que aceptar el error que tuve, pedirle perdón a Pamela y a mis padres por la vergüenza pública”.

Luego, Christian fue consultado sobre si se considera un infiel serial, a lo que respondió lo siguiente: “No me siento así, no sabría decirte si soy aquello. Hasta el momento, no he identificado lo que tengo, no me han brindado un diagnóstico médico para que pueda decirte eso... Voy a llevar terapia, yo vengo de una familia funcional y sé que hay temas que debo tratar”.

