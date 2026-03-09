La intérprete Maricielo Effio se alejó del territorio peruano hace más de dos años con el objetivo de iniciar una vida distinta en Miami, en Estados Unidos, lugar donde impulsó un proyecto propio dedicado a la formación artística. Hoy, a sus 50 años y con una imagen aún recordada, reapareció al compartir detalles de su presente fuera del país. Cabe mencionar que ella es una de las actrices más conocidas por quienes siguen este tipo de contenido en la televisión nacional, por lo que su situación no pasó desapercibida en redes.

¿Cuánto gana por 1 hora de trabajado Maricielo Effio en Estados Unidos? Esto reveló la actriz

El retorno a la atención mediática ocurrió luego de que publicara un clip en la plataforma TikTok el pasado 19 de febrero, material en el que mostró fragmentos de su actual vida profesional.

Sin brindar detalles sobre la ocupación que ejerce en la actualidad, la artista —reconocida también por su trayectoria en la danza— apareció vistiendo un atuendo laboral y respondió a mensajes de usuarios que insinuaban que podría estar cumpliendo funciones vinculadas al servicio, como labores de limpieza o apoyo en restaurantes.

Más adelante, la propia Maricielo Effio decidió revelar cuánto recibe en dólares por cada hora de trabajo. La cifra generó inmediatas reacciones entre quienes siguen su contenido en TikTok, donde numerosos comentarios expresaron respaldo hacia la peruana y señalaron que el pago mencionado parecía inferior a lo esperado.

En medio de la conversación generada en redes, una usuaria manifestó comprensión por la situación y comentó que la rutina laboral en Estados Unidos puede resultar exigente incluso con ingresos de 22 dólares por cada hora trabajada.

Ante ese mensaje, la artista peruana Maricielo intervino para aclarar su caso personal y respondió que su remuneración es menor, señalando que recibe 15 dólares por cada jornada horaria, declaración que volvió a despertar comentarios de apoyo entre quienes siguen su actividad en la plataforma TikTok.

Melcochita responde a acusaciones y pide que Monserrat Seminario muestre sus finanzas: “Ella jugaba a la ruleta”

Pablo Villanueva, Melcochita, negó rotundamente las acusaciones de ludopatía de su pareja, Monserrat Seminario, y solicitó una auditoría bancaria para demostrar quién gastó realmente su dinero. El humorista de 89 años asegura que su presencia en casinos es meramente social, rechazando haber despilfarrado 5 mil soles en apuestas.

La controversia ha tomado un giro legal tras revelarse que el comediante no maneja sus propios ingresos debido a deudas con la SUNAT. Al carecer de cuentas personales, la recaudación de sus shows terminaba en manos de Seminario, a quien ahora señala por presuntos gastos excesivos en juegos de azar.

En diálogo con Magaly Medina, el humorista sostuvo que la transparencia financiera es la única vía para descubrir la verdad, por lo que ha solicitado, mediante su defensa legal, un peritaje detallado de los movimientos bancarios de su ahora expareja. Según el artista, Seminario se resiste a entregar dicha documentación porque los reportes expondrían retiros vinculados a juegos de azar de alta denominación. “No me los quiere dar porque ahí sale todo”, aseveró con firmeza el humorista.

Además, el popular Melcochita relató que personas de su círculo cercano le advirtieron sobre el comportamiento de su pareja en los centros de entretenimiento, indicando que ella apostaba sumas considerables mientras él solo lo hacía de forma recreativa y con montos insignificantes. “Cuando yo la llevaba, amigos me contaban que ella jugaba a la ruleta y al póquer en grandes cantidades”, sentenció Villanueva.

¿Qué más se sabe sobre la separación de Melcochita?

Semanas atrás, Melcochita manifestó que planea poner fin a su matrimonio tras más de 17 años junto a Monserrat Seminario. En declaraciones al programa ‘América Hoy’, explicó que la relación se encontraba desgastada desde hacía varios meses.

De acuerdo con el artista, el vínculo ya no tenía la misma conexión emocional y el cariño entre ambos se había perdido con el tiempo. “Me voy a divorciar... No nos entendemos, no hay cariño como antes. Amor ya no hay, desde hace medio año ya”, manifestó durante la entrevista.

El cómico también comentó que la relación estuvo marcada por constantes celos. “Me presionaba, me celaba, que yo tenía con fulana, con mengana y no podía tener amigas. Yo lo juro por mi madre que está muerta, nunca la he engañado con nadie”, aseguró.