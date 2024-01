En recientes declaraciones, el reconocido presentador y jurado de “Yo Soy”, Tony Cam, habló sobre los salarios de los participantes en el exitoso programa de imitación. Entre las sorpresas más impactantes, Cam hizo alusión de la retribución que recibía como imitador durante su participación en el famoso concurso de talentos. ¿Qué es lo que dijo el artista? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber sobre este tema.

CUÁNTO GANABA UN IMITADOR EN YO SOY, SEGÚN TONY CAM

Según el imitador Tony Cam, participante destacado en el reality “Yo Soy”, no se reveló públicamente la remuneración de los artistas durante sus 10 años en el programa de imitación de Latina Televisión.

Aunque no proporcionó cifras específicas, Cam expresó su agradecimiento a Ricardo Morán y la producción de Latina y Rayo en la Botella, señalando que sí se preocupan por los cantantes del programa, ya que se hizo cargo de varios temas que, en otras circunstancias, sí le hubiese costado mucho dinero.

CÓMO ERA LA RELACIÓN ENTRE TONY CAM Y RICARDO MORÁN

Tony Cam compartió detalles sobre su relación con Ricardo Morán, uno de los jueces del programa. Aunque afirmó que no hubo apoyo económico ni visual directo, mencionó que Morán ha asistido a sus eventos y ha interactuado en redes sociales.

Cam describió a Morán como alguien amigable fuera de cámaras, destacando su actitud no soberbia ni arrogante. A pesar de que la relación no se califica como cercana, Cam reconoció ciertos gestos de apoyo y la actitud auténtica de Morán detrás de escena

QUÉ ES ‘YO SOY’

Yo Soy fue un concurso de imitación musical peruano que se emitió desde el 9 de abril de 2012 hasta el 2 de julio de 2022 por Latina Televisión. Esta versión peruana del programa europeo My Name is... de Endemol fue presentada por Adolfo Aguilar y Karen Schwarz, habiendo tenido presentadores anteriores como Christian Rivero, Jesús Alzamora, Jazmín Pinedo, Mathías Brivio y Nicolás Galindo, quienes también fungieron como copresentadores en algunas temporadas.

El programa, que tuvo un total de 33 temporadas, inició bajo la producción de GV Producciones en 2012 y la transmisión de Frecuencia Latina, que luego se renombró como Latina Televisión. A partir de 2013, fue producido por Rayo en la Botella. Los horarios de transmisión variaron entre las 7:00 p. m. y las 12:00 a. m.

El formato del programa incluía castings en distintas ciudades del país, evaluados por jueces encargados de seleccionar a concursantes parecidos a los artistas que imitarían, tanto vocal como físicamente. Los participantes seleccionados competían en galas en vivo, donde el proceso de eliminación se llevaba a cabo mediante críticas de los jueces y votos del público a través de llamadas, SMS o la aplicación móvil de Latina Televisión.