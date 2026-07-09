Por Redacción EC

Magaly Medina volvió a referirse al proceso judicial que la enfrenta con el exfutbolista Jefferson Farfán, después de que este difundiera un reportaje en el que cuestionó si la conductora estaba cumpliendo con el servicio comunitario que le fue impuesto como parte de la sentencia emitida por el Poder Judicial. Durante el programa Magaly TV: La Firme, la periodista respondió a los señalamientos y aseguró que viene acatando cada una de las disposiciones establecidas por las autoridades. Además, rechazó las versiones que ponen en duda el cumplimiento de sus obligaciones legales y reveló el monto que ya ha pagado por concepto de reparación civil dentro del proceso. Lejos de evitar el tema, Medina aprovechó el espacio para explicar su posición y sostener que ha respetado las condiciones fijadas por la justicia y que continuará defendiendo su versión de los hechos mientras el caso siga siendo objeto de debate público, en medio de un enfrentamiento que mantiene la atención de sus seguidores y de la opinión pública.