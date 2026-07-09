Magaly Medina volvió a referirse al proceso judicial que la enfrenta con el exfutbolista Jefferson Farfán, después de que este difundiera un reportaje en el que cuestionó si la conductora estaba cumpliendo con el servicio comunitario que le fue impuesto como parte de la sentencia emitida por el Poder Judicial. Durante el programa Magaly TV: La Firme, la periodista respondió a los señalamientos y aseguró que viene acatando cada una de las disposiciones establecidas por las autoridades. Además, rechazó las versiones que ponen en duda el cumplimiento de sus obligaciones legales y reveló el monto que ya ha pagado por concepto de reparación civil dentro del proceso. Lejos de evitar el tema, Medina aprovechó el espacio para explicar su posición y sostener que ha respetado las condiciones fijadas por la justicia y que continuará defendiendo su versión de los hechos mientras el caso siga siendo objeto de debate público, en medio de un enfrentamiento que mantiene la atención de sus seguidores y de la opinión pública.

Esta es la cantidad de dinero que desembolsó Magaly Medina a Farfán por el proceso judicial que llevan

Uno de los pasajes que más llamó la atención durante la emisión fue cuando Magaly Medina dio a conocer la suma que, según afirmó, ya ha entregado a Jefferson Farfán por concepto de reparación civil, tal como lo establece la sentencia judicial. La conductora de ATV explicó que el pago se viene efectuando de acuerdo con el procedimiento fijado por las autoridades y aseguró que el monto desembolsado hasta el momento supera los 100 mil soles, alcanzando los 145 mil soles. Además, la periodista respondió a los cuestionamientos del exfutbolista sobre el ritmo de los pagos y sostuvo que viene cumpliendo con sus obligaciones. “Viene quejándose de que no le dan la plata y ya se le ha pagado la cantidad de 145 mil soles, pero él quiere la plata ya, él quiere todo”, manifestó durante su programa. Asimismo, criticó que Farfán, a su parecer, intente involucrarse en la ejecución de la sentencia, al considerar que esa labor corresponde exclusivamente a las autoridades encargadas del proceso judicial.

Conoce el origen del este problema judicial entre la conductora y el ex futbolista que acapara la atención de millones

La reacción de Magaly Medina surgió luego de que Jefferson Farfán compartiera un reportaje en el que se mostraban registros de fechas y horarios vinculados al servicio comunitario que la conductora cumple en una parroquia. En dicho informe se ponía en duda si esta medida se estaba ejecutando de manera adecuada y si existía una correcta supervisión por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Ante estas afirmaciones, la presentadora rechazó los cuestionamientos y aseguró que viene cumpliendo con todas las obligaciones impuestas por la justicia. Asimismo, sostuvo que las labores comunitarias se desarrollan conforme a los lineamientos establecidos en la sentencia y bajo las condiciones previstas por las autoridades competentes.

Tal situación Magaly Medina señala que es más un interés personal que un plano mediático de la justicia peruana

La conductora afirmó que cualquier evaluación sobre el cumplimiento de la sentencia debe ser realizada únicamente por las entidades encargadas de supervisar el proceso y no por personas ajenas al caso. En ese sentido, sostuvo que son las autoridades competentes las que tienen la facultad de verificar si las medidas impuestas se vienen ejecutando conforme a lo dispuesto por la justicia. Asimismo, opinó que la difusión de este tipo de reportajes respondería al interés de Jefferson Farfán por mantener vigente la controversia en la esfera pública. Desde su punto de vista, el conflicto ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en un tema de exposición mediática, impulsado por motivos personales. Finalmente, Medina reiteró que continuará acatando todas las disposiciones establecidas en la sentencia y aseguró que seguirá colaborando con las autoridades cada vez que sea requerido. Asimismo, dejó claro que, mientras el proceso siga su curso, mantendrá su postura y defenderá que ha venido cumpliendo con las obligaciones que le fueron impuestas por la justicia.

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