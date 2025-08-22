La relación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo fue una de las más comentadas en la farándula peruana, no solo por sus inicios inesperados y románticos, sino también por el desenlace que sorprendió a todos con un divorcio confirmado.

Después de años compartiendo escenario familiar y mediático, hoy la atención está puesta en cuánto duró realmente su relación y cuál era la diferencia de edad entre ambos. A continuación, todo lo que se sabe sobre su relación.

¿CUÁNTOS AÑOS DURÓ LA RELACIÓN DE MAJU MANTILLA Y GUSTAVO SALCEDO?

El vínculo entre ambos se extendió por casi dos décadas. Se conocieron en 2004, durante una sesión fotográfica para una campaña publicitaria, y aunque en ese entonces no iniciaron nada serio porque Maju estaba en otra relación, al año siguiente retomaron el contacto ya como solteros. Desde entonces comenzaron a salir formalmente.

En 2012 sellaron su amor con dos bodas: una civil en Lima y otra religiosa en Trujillo. Luego de formar una familia con dos hijos y de renovar votos en 2017, finalmente la historia terminó en 2024, cuando Gustavo anunció su separación a través de un comunicado. En total, su relación se prolongó aproximadamente por 19 años, según recoge Infobae.

Su relación se prolongó aproximadamente por 19 años. | Foto: Chimi chimi (YouTube)

¿QUÉ DIFERENCIA DE EDAD EXISTÍA ENTRE ELLOS?

La presentadora de televisión y ex Miss Mundo nació en 1984, mientras que Gustavo Salcedo llegó al mundo en 1979. Esto significa que entre ambos había cinco años de diferencia, un detalle que nunca fue un obstáculo en su relación y que incluso pasó desapercibido para muchos de sus seguidores.

¿CÓMO FUE EL INICIO DE SU HISTORIA DE AMOR?

Su primer encuentro ocurrió en 2004, cuando coincidieron en una sesión de fotos. Él, que no era modelo de profesión, aceptó el trabajo como algo distinto en su vida y allí se cruzó con Maju. Ella, por entonces, estaba enfocada en su preparación para Miss Mundo y tenía pareja, por lo que no aceptó las invitaciones de Gustavo.

Al año siguiente, ya libres de compromisos sentimentales, volvieron a coincidir. Fue en ese momento cuando comenzaron a salir y, en pocos días, él la presentó a su familia. Según contó Maju, él le confesó que al inicio la veía como “sobrada” por su presencia en televisión y diarios, pero rápidamente logró ganarse su confianza.

¿QUÉ HECHOS MARCARON SU MATRIMONIO?

La boda religiosa celebrada en Trujillo en 2012 fue uno de los momentos más recordados, con la presencia de cerca de 300 invitados. Años después, en 2017, volvieron a jurarse amor eterno con una ceremonia de renovación de votos en Lima, acompañados de sus hijos.

Sin embargo, en 2023 todo cambió cuando un programa de espectáculos difundió imágenes de Gustavo junto a una joven identificada como Mariana De la Vega. Aunque él negó cualquier infidelidad, la situación generó una ola de especulaciones. Maju lo respaldó públicamente en aquel momento, pero meses después, la pareja decidió poner fin a su relación.

¿CÓMO FUE EL ANUNCIO DE SU DIVORCIO?

El anuncio llegó por medio de un comunicado de Gustavo Salcedo en Instagram. Allí confirmó que, tras meses de conciliación, su matrimonio con Maju había concluido. “Quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, expresó, asegurando que siempre velarán por el bienestar de sus hijos.

Por su parte, Maju ha preferido mantener el silencio y concentrarse en su vida profesional, tal como lo ha hecho en anteriores ocasiones.