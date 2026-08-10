Por Redacción EC

Janet Barboza, uno de los personajes más polémicos de la farándula peruana, inició su carrera artística a los 20 años. De hecho, se hizo conocida con “La Movida de Janet”, programa que impulsó a artistas de música tropical y le otorgó el título de “Reina de las Movidas”. Luego, continuó en televisión y ahora forma parte de la conducción de “América Hoy”. Sin embargo, en los últimos días, la presentadora se encuentra en el ojo público tanto de los medios de espectáculos como de sus seguidores, debido a la diferencia de edad que tiene con su actual pareja, Félix Moreno. A pesar de que ambos han decidido convivir, la ‘Rulitos’ optó por hacer oídos sordos a los comentarios de terceras personas y disfrutar del buen momento que atraviesa junto al arquitecto. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.