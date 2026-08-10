Janet Barboza, uno de los personajes más polémicos de la farándula peruana, inició su carrera artística a los 20 años. De hecho, se hizo conocida con “La Movida de Janet”, programa que impulsó a artistas de música tropical y le otorgó el título de “Reina de las Movidas”. Luego, continuó en televisión y ahora forma parte de la conducción de “América Hoy”. Sin embargo, en los últimos días, la presentadora se encuentra en el ojo público tanto de los medios de espectáculos como de sus seguidores, debido a la diferencia de edad que tiene con su actual pareja, Félix Moreno. A pesar de que ambos han decidido convivir, la ‘Rulitos’ optó por hacer oídos sordos a los comentarios de terceras personas y disfrutar del buen momento que atraviesa junto al arquitecto. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE EDAD ENTRE JANET BARBOZA Y SU ACTUAL PAREJA, FÉLIX MORENO?

En una entrevista para el diario Trome, Janet Barboza abrió su corazón para contar que vive una de las mejores etapas de su vida en el ámbito sentimental, debido a que mantiene una relación con Félix Moreno, un arquitecto a quien conoció mientras buscada a un profesional para que le realice ciertos trabajos en su casa. De acuerdo con la presentadora de televisión, uno de los aspectos que más la atrajo de su actual pareja fue que ambos comparten gustos por el deporte y la vida saludable. De esta manera, tras permanecer casi cuatro años soltera, la popular ‘Rulitos’ decidió dar un paso más en su relación con el deportista y optó por iniciar una convivencia.

Sin embargo, en medio de las especulaciones sobre la edad de su pareja, Barboza reveló que recientemente cumplió 52 años, mientras que el arquitecto tiene 44. Es decir, ambos mantienen una diferencia de ocho años, dejando de lado los comentarios que señalaban que él era su “colágeno”. Asimismo, descartó fuertemente la idea de casarse con el profesional, ya que, según ella, un papel no fortalece los vínculos que mantiene en su vida personal. “Necesitaba que alguien le dé cariño y encontré a este moreno guapísimo de un metro 85, que también le encanta el deporte, y dije: ‘Esos brazos me tienen que apachurrar en algún momento’. Fue un flechazo mutuo”, dijo.

“Al verlo guapo, grande y formado, tuvimos más reuniones y así tenía que pasar. Sí, ya no estoy para perder el tiempo. Acabo de cumplir 52 años, estoy en la plenitud, el mejor momento de mi vida. No quiero perder el tiempo (...) mi cama es grandota, mi casa es grande, estamos felices. Hay días que me invita, otras veces yo. Soy una mujer que cree en la igualdad. Un día me lleva a un lugar bonito, al otro lo llevo a una pollada, algo así. Es que no es un tema de dinero, sino de lo que nos provoque hacer”, agregó la presentadora de televisión.

¿QUÉ DIJO LA MAMÁ DE VALENTINO PALACIOS TRAS LAS DECLARACIONES DE JANET BARBOZA?

Hace unos meses, el tiktoker Valentino Palacios enfrentó una grave acusación tras ser denunciado por presunta agresión física ocurrida el 14 de febrero contra Zamira Grados, quien sostuvo que el creador de contenido la habría empujado con violencia hasta hacerla caer al suelo. Esta noticia no pasó desapercibida por el programa ‘América hoy’, donde Janet Barboza criticó duramente el accionar del influencer, calificándolo como “agresor de mujeres”. Estas fuertes declaraciones motivaron que la madre de Valentino Palacios, Fiorella, advirtiera a la conductora de televisión que interpondrá una demanda para que sustente lo afirmado en su programa.

Asimismo, la madre del tiktoker resaltó los valores que ha inculcado desde muy pequeños a sus hijos, por lo que, según ella, lo dicho por Barboza ha afectado la reputación de su familia. De hecho, sostuvo que había optado por guardar silencio, pero debido a los calificativos tuvo que salir a aclarar ciertos puntos. “Ella va a tener que demostrar que Valentino es un agresor de mujeres, que la pateó en el piso y que le causó la fractura de costillas, como afirma. Si tengo que defender a mi hijo, lo voy a hacer. Lo he criado con principios y no permitiré que dañen la paz de nuestra familia”, dijo en el pódcast ‘Face to Face’.