La relación entre Christian Cueva y Pamela Franco estaría yendo más allá de lo romántico. Según informaciones proporcionadas por Janet Barboza en el programa “América Hoy”, el futbolista habría establecido una sociedad laboral con la cantante, asumiendo el rol de su mánager. En este contexto, se ha llegado a mencionar que el deportista estaría percibiendo un porcentaje de los ingresos obtenidos por la intérprete de cumbia a través de sus compromisos profesionales. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO JANET BARBOZA SOBRE LA RELACIÓN LABORAL DE CHRISTIAN CUEVA Y PAMELA FRANCO?

Según Janet Barboza, sus informantes le han asegurado que Christian Cueva está obteniendo un beneficio económico directo de los contratos musicales de Pamela Franco. “A mí me contaron que el que está haciendo de mánager es Cueva, es decir el porcentaje de representación se lo está llevando Cueva”, declaró la popular ‘Rulitos’.

En esta línea, la conductora televisiva quiso recordar el episodio donde un empresario de Puno reveló que había coordinado directamente con el volante de Cienciano para contratar a la cumbiambera para un evento. “Para mí (Martín Pinto) es una pantalla, el que mueve los hilos de la carrera de Pamela es Cueva (...) Antes de la relación con Cueva cobraba 3 mil soles, ahora está por los 40 mil”, comentó Barboza.

¿QUÉ OPINA PAMELA FRANCO SOBRE LOS RUMORES QUE FILTRA “AMÉRICA HOY”?

Hace unas semanas, Pamela Franco se presentó en el programa digital ‘Sin lenguas en los pelos’, donde se refirió a los rumores que suelta Janet Barboza en “América Hoy” respecto a ella y Christian Cueva.

“No entiendo qué tiene. O tiene algo contra mí o está enamorada de él. Hay un sapo malo, ese sapo no sirve para sapo, es muy evidente, no puedo decir su nombre. Sigue de sapo”, dijo Pamela Franco, insinuando que alguien de su entorno la está traicionando y revelando detalles de ella.

Aprovechando la ocasión, decidió arremeter contra el programa del canal 4. “Yo no estoy molesta con nadie, así que es totalmente mentira. Mentira como todo lo que hablan en ese programa. Hay algunos programas que asumen, pero ella (Janet Barboza) tiene una certeza... es mentira, no le crean nada”, sostuvo

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE PAMELA FRANCO Y CHRISTIAN CUEVA?

Tras haber oficializado su relación, Pamela Franco y Christian Cueva no se ocultan más y disfrutan al máximo cada instante juntos. La última muestra de amor llegó de parte de la cantante, quien recurrió a sus redes sociales para compartir, por primera vez, una fotografía al lado del futbolista. “Siempre juntos”, es el texto que acompaña la publicación, que está acompañada por un emoji de corazón.

Por otro lado, la pareja no ha dudado en elogiarse mutuamente en distintas entrevistas. Por ejemplo, en diálogo con Radiomar, la cantante de cumbia aseguró que el futbolista es un gran bailarín. Por si fuera poco, aseguró que “no canta mal” y que uno de los puntos en común es que le gusta mucho la música.

“A mí me gusta como baila, si me preguntas a mí yo le pongo 10… Él no canta mal, tal vez no lo escuchen por ahí, él siempre canta, le gusta mucho la música y quizás tenemos eso en común. Tú compartes con él y siempre te estás riendo”, aseguró Franco.

Como se recuerda, la pareja hizo su primera aparición pública el pasado 1 de noviembre, durante un concierto de Pamela Franco. El futbolista subió al escenario, animó el show y selló su romance con un beso en la mejilla. Después, Christian Cueva le dijo “te amo” a la cantante en una entrevista para un programa de YouTube.