El domingo 26 de octubre, y con 3 fechas de anticipación, finalmente Universitario logró el ansiado tricampeonato, y con ello el pago de una apuesta por parte del popular Carlos Vílchez. Tras la consagración ‘merengue’, un reto muy particular se hizo público, y en esta oportunidad teniendo como protagonista a dicho cómico, y un ‘Cuto’ Guadalupe que a través de redes sociales, terminó resaltando el cumplimiento del mismo.

DE ESTA FORMA CARLOS VÍLCHEZ LE PAGÓ APUESTA AL ‘CUTO’ GUADALUPE POR EL TRICAMPEONATO DE UNIVERSITARIO

Por tercer año consecutivo, el pueblo crema está de fiesta, y algunas apuestas deben pagarse, siendo Carlos Vílchez ahora quien ha cumplido con pagársela al ‘Cuto’ Guadalupe tras título de Liga 1 2025 alcanzado por parte de Universitario.

A través de redes sociales y el programa “Mande Quien Mande” donde labora el popular cómico como ‘Carlota’, el reto se terminó dando a conocer, y con la consagración ‘merengue’ consumada, el también presentador televisivo e hincha de Alianza Lima no tuvo más remedio que colocarse una pijama entera con los colores del clásico rival.

“Ayer fue un día muy duro para mí ...“, refirió inicialmente, y mediante Instagram, un Carlos Vílchez que de esa forma daba a conocer sus impresiones acerca de apuesta perdida con el ‘Cuto’ Guadalupe.

Revelando que incluso derramó algunas lágrimas, el popular presentador de “Mande Quien Mande”, hizo sentir su fastidio por haberse puesto la pijama de Universitario, aunque “sé que tendré mi revancha y muy pronto”.

Cabe resaltar, que el cumplimiento de apuesta por el tricampeonato de Universitario, incluía lucir dicha ropa para dormir, y durante dos noches seguidas haciéndolas públicas mediante redes sociales.

¿QUÉ DIJO EL ‘CUTO’ GUADALUPE LUEGO QUE CARLOS VÍLCHEZ CUMPLIERA APUESTA POR EL TÍTULO DE UNIVERSITARIO?

Hoy ambas figuras públicas son virales en las diversas plataformas, y el ‘Cuto’ el más feliz por el cumplimiento de apuesta que Carlos Vílchez hizo público a pesar de ser aliancista.

“Eres un caballero y un hombre de palabra”, remarcó Luis Guadalupe sobre la actitud del actor y comediante hincha blanquiazul entorno a reto que estaría dispuesto a volver a asumir confiando en el ya anhelado tetracampeonato.