La polémica entre Magaly Medina y Cuto Guadalupe tomó fuerza en mayo de 2023, luego de que la polémica conductora difundiera un ampay de Charlene Castro, entonces pareja del exfutbolista. Tras ello, el hecho desencadenó una serie de declaraciones cruzadas entre ambos personajes de la televisión peruana hasta llegar a instancias judiciales. En ese contexto, recientemente, el exfutbolista peruano reveló públicamente que una jueza resolvió a su favor la querella que interpuso contra la comunicadora por una supuesta difamación. Esto, sin duda, ha llamado la atención de la prensa del espectáculos y los seguidores, debido a las fuertes medidas y reglas de conducta que debe seguir la ‘Urraca’, entre ellas pagar una exorbitante multa. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO DEBERÁ PAGAR MAGALY MEDINA A CUTO GUADALUPE TRAS EL FALLO JUDICIAL EN PRIMERA INSTANCIA?

Luis ‘Cuto’ Guadalupe reveló, a través de sus redes sociales, que el Segundo Juzgado Unipersonal de Lima, en primera instancia, resolvió a su favor la querella que presentó contra Magaly Medina y ATV por los presuntos delitos de injuria y difamación en agravio del empresario gastronómico. De acuerdo con el fallo judicial, la periodista fue condenada a tres años de pena suspendida y deberá cumplir una serie de reglas de conducta, entre ellas restricciones para cambiar de domicilio y salir del país, además de realizar una firma mensual y abstenerse de emitir expresiones que puedan perjudicar al exfutbolista.

Eso no es todo, pues uno de los aspectos que más llamó la atención de los medios y seguidores fue que también se dispuso el pago de una reparación civil a favor de Cuto Guadalupe, además de una multa de 202 días, equivalente a S/57 216, según el documento mostrado por el exdefensa nacional. “No recibo esta decisión con ánimo de revancha. La recibo con tranquilidad, porque se ha hecho justicia, y porque el honor de una persona y su familia no puede usarse para ganar sintonía”, escribió en sus redes sociales tras conocer la noticia.

¿QUÉ DIJO CRISTORATA TRAS LAS CRÍTICAS DE MAGALY MEDINA?

En los últimos días, Cristorata, Brando Gallesi y el influencer ‘Shaggy’ fueron cuestionados tras una transmisión en vivo realizada en Kick, en la que habrían hecho referencias y bromas de mal gusto relacionadas con el caso de agresión registrado en el Liceo Naval. A pesar de que estos personajes ofrecieron disculpas públicas, no estuvieron exentos de las críticas de Magaly Medina, quien cuestionó sus declaraciones sobre este delicado tema. Frente a ello, el joven streamer, durante una transmisión en vivo, no dudó en responder a estas acusaciones y amenazarla con comunicarse con Jefferson Farfán, con quien la conductora mantiene una disputa legal.

Asimismo, el creador de contenidos de 22 años también rechazó las acusaciones en su contra que se han producido en las redes sociales durante estos días y señaló que evalúa emprender acciones contra quienes, según afirmó, hayan afectado su reputación. “Magaly, escúchame, habla bien, por favor. Solamente refiérete bien porque no quiero, de verdad, hablar con Farfán y se te suma otra cosa. Ya mucha farándula, hablar mal de las personas. Que no haya afirmado nada porque sino va a estar complicado este asunto. Todos los que han confirmado que nos hemos burlado de algo en específico van a hacer… no es venganza, pero manchan tu nombre", dijo.