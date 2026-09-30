Por Manuel Gomez

La polémica entre Magaly Medina y Cuto Guadalupe tomó fuerza en mayo de 2023, luego de que la polémica conductora difundiera un ampay de Charlene Castro, entonces pareja del exfutbolista. Tras ello, el hecho desencadenó una serie de declaraciones cruzadas entre ambos personajes de la televisión peruana hasta llegar a instancias judiciales. En ese contexto, recientemente, el exfutbolista peruano reveló públicamente que una jueza resolvió a su favor la querella que interpuso contra la comunicadora por una supuesta difamación. Esto, sin duda, ha llamado la atención de la prensa del espectáculos y los seguidores, debido a las fuertes medidas y reglas de conducta que debe seguir la ‘Urraca’, entre ellas pagar una exorbitante multa. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.