Luis ‘Cuto’ Guadalupe dejó de lado la coraza de deportista y empresario para mostrar su lado más vulnerable en una reciente entrevista. Allí confesó, entre lágrimas, que aún guarda la esperanza de reencontrarse con su hijo Elías, a quien no ve hace muchos años.

La revelación sorprendió porque admitió que la última vez que lo tuvo cerca fue en su niñez y que hoy, convertido en adulto, sigue siendo la ausencia más dolorosa de su vida. A continuación, te contamos qué dijo.

¿HACE CUÁNTO TIEMPO CUTO GUADALUPE NO VE A SU HIJO?

En diálogo con los exarqueros Diego Penny y José Carlvalho para el podcast ‘Hazme el A-guante’ de YouTube, el popular ‘Cuto’ reveló que la última vez que estuvo con Elías, su hijo que hoy tiene 21 años, fue cuando apenas tenía 3. Han transcurrido 18 años sin un reencuentro, situación que le genera un dolor difícil de describir. Entre lágrimas, el exjugador de Universitario de Deportes reconoció lo mucho que extraña a su primogénito y confesó que ese es el deseo pendiente que lo acompaña cada día.

Durante la entrevista, no pudo evitar quebrarse al decir: “Ojalá que Dios quiera que pueda cumplirlo antes de que parta de este mundo, que pueda tener la posibilidad de ver a mi hijo Elías, mi hijo de Bélgica”. Estas palabras reflejaron la nostalgia que lo embarga desde que se distanció de él.

¿POR QUÉ CUTO GUADALUPE SE ALEJÓ DE ELÍAS?

Al ser consultado sobre las razones de esta separación tan prolongada, Guadalupe explicó que distintos factores marcaron el rumbo de su vida y complicaron el vínculo con su hijo. Primero, su carrera como futbolista profesional le impidió viajar en el momento adecuado. Más tarde, una restricción legal lo dejó con impedimento de salida del Perú, lo que frustró sus intentos de visitar Bélgica y acercarse a su primogénito.

El exfutbolista también comentó que, pese a sus esfuerzos, la comunicación nunca se restableció: “Tengo cero comunicación. He viajado, he tratado de poder conversar con él y entiendo… es válido que esté decepcionado de su papá”. Incluso recordó que el año pasado viajó a Europa con la esperanza de acercarse a Elías, aunque prefirió no dar detalles de lo ocurrido en aquel encuentro, según recoge el diario La República. No obstante, aseguró que mantiene la promesa de volver a intentarlo este mismo año, con la ilusión intacta de lograr el esperado reencuentro.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE LUIS GUADALUPE?

El exfutbolista es padre de cinco hijos en total. El mayor es Luis, de 24 años, quien actualmente trabaja como modelo e influencer en la ciudad de Cusco. Luego está Elías, de 21, que reside en Bélgica con su madre y se dedica a practicar artes marciales.

Además, tiene tres hijos más que todavía están en etapa escolar: Ari, de 16 años; Ci, de 15; y Leo, de 8. El propio Guadalupe aclaró que ha podido compartir la vida cotidiana con todos ellos, salvo con Elías, el único con quien no ha tenido la oportunidad de convivir.