Tras casi un año de la partida de uno de los cantantes más importantes del rock peruano, Pedro Suárez Vértiz, quien conmocionó a miles de personas en el país, dejando una huella imborrable en la música peruana. Sus grandes éxitos, como ‘Cuando pienses en volver’ y ‘Me elevé’, vivirán por siempre en los corazones de sus seguidores, quienes seguirán coreando sus canciones y recordando cada una de ellas en fiestas o eventos. En ese sentido, la esposa del músico, Cynthia Martínez, anunció, para la alegría de sus fanáticos, que la posibilidad de una película o serie dedicada a la vida de Suárez-Vértiz va por buen camino, con el fin de honrar la memoria de uno de los íconos del rock peruano. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO CYNTHIA MARTÍNEZ SOBRE UNA PELÍCULA DE PEDRO SUÁREZ VÉRTIZ?

Un 28 de diciembre de 2023, miles de seguidores de Pedro Suárez Vértiz recibieron la noticia más triste: la muerte del musico peruano a los 54 años tras luchar contra una terrible enfermedad que lo mantuvo alejado de los escenarios desde hace muchos años. No obstante, Cynthia Martínez, esposa del compositor, reveló que durante estos meses se le han presentado propuestas para llevar a cabo una película o serie en homenaje a Suárez Vértiz.

“Hay muchas propuestas para hacer una película. Mi familia y yo hemos querido que pase el año, pero sí hay un montón de proyectos relacionados con Pedro para toda la gente”, dijo a Trome. Asimismo, también mencionó que existe la posibilidad de que se realice una docuserie, ya que hay fanáticos en varios países del mundo que lo quieren ver. “Habrá cosas lindas, películas y docuserie, que es algo que me encanta. Pedro es para el mundo e incluso hay mucha gente fuera que lo quiere ver”, detalló

Por su parte, el hijo del productor peruano, Tomás Suárez Vértiz, fue preguntado si formaría parte de este proyecto en honor a su padre, a lo que el joven cantante dejó las puertas abiertas a dicha posibilidad, aunque su prioridad sigue siendo la música. “Soy músico, pero no descarto la oportunidad de actuar en algún momento, pero la prioridad es la música”, concluyó.

¿QUÉ REVELÓ CYNTHIA MARTÍNEZ SOBRE PEDRO SUÁREZ VÉRTIZ?

Cynthia Martínez, la esposa del popular cantante Pedro Suárez Vértiz, utilizó su cuenta oficial de Instagram para contar sobre una vivencia sobrenatural que pasó luego de la muerte del cantante peruano. Martínez aseguró que el intérprete de ‘Lo Olvidé’ se le presentó como un colibrí mientras se encontraba viendo los árboles que están frente al balcón de su vivienda.

“Hoy estaba con mi mamá, Majo, mi hermana Denisse y Andrea, su hija, mientras conversábamos viendo las copa de los árboles que dan a nuestro balcón. Vimos una ardilla corriendo en el árbol y, de pronto, veo un colibrí que daba vueltas y que nunca veo en esas copas porque no hay flores pues este es un árbol de hojas”, inició relatando.

Asimismo, la empresaria continuó narrando lo que acababa de ver, pero en ese momento la hermana de Cinthya apareció con un regalo: se trataba de un cuadro con una imagen del colibrí azul. De esta manera, llegó a la conclusión de que Pedro Suárez Vértiz se manifestó de tal manera con el fin de enviar un mensaje tranquilizador.

“Ella se rio y me dijo: “¿cómo sabes que es un colibrí?”. Entonces le contesté: “porque lo estoy viendo en el árbol, mira cómo vuela”. Vi su cara de confusión y me dijo que abra el regalo. Lo hice y me di con la sorpresa de ver un hermoso cuadro de un colibrí azul. Sentí que estabas conmigo en esos momentos, que viniste a saludarme. Sentí que eras libre de toda enfermedad”, señaló.

¿CÓMO FUE EL EMOTIVO MOMENTO QUE VIVIÓ TOMÁS JUNTO A SU PADRE ANTES DE SU PARTIDA?

Cuando falleció Pedro Suárez Vértiz, la madre de Tomás, Cynthia Martínez, viajó a España junto a otro de sus hijos para visitar a su hija, quien se encontraba sola con su esposo y la familia de este. Tomás Suárez Vértiz comentó que se quedó junto a su padre, señalando que nunca experimentó un presentimiento o miedo de que el musico fuera a irse pronto. Aunque reconoció que existía la preocupación de que su Suárez Vértiz pudiera caerse, destacó que siempre había dos personas asistiéndolo todo el día.

En este contexto, el hijo de Pedro agregó que, durante la ausencia de su madre y hermano mayor, él durmió al lado de su padre para cuidar su sueño, cuando en una de esas noches simplemente falleció. “Yo gracias a Dios dormí junto a mi papá y bueno, él se fue conmigo, con alguien presente a su lado. Él nunca estuvo solo”, comentó Tomás.

En sus propias palabras, Tomás comentó que si hubieran sabido que su padre estaba en sus últimos días, ninguna persona de su familia se habría planteado viajar. Sin embargo, recordó que Pedro los alentaba a viajar, mostrando su deseo de que ellos disfrutaran de su tiempo juntos y continuaran con sus vidas.