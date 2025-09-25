Daddy Yankee es considerado como leyenda musical del reguetón, cuya influencia no solo marcó este género, sino que también abrió el camino para que otros artistas latinos lograran consolidarse en la escena internacional. De hecho, durante su carrera artística lanzó álbumes exitosos como “El Cartel” y “Mundial”. A pesar de que el puertorriqueño anunció su retiro oficial de los escenarios en 2023, aún él se mantiene vigente en la industria. De esta forma, en los últimos días ‘El Cangri’ ha generado interés en el público nacional al dejarse ver en reconocidos locales donde degustó la gastronomía peruana. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA VISITA DE DADDY YANKEE AL PERÚ?

La riqueza gastronómica del Perú sigue atrayendo a celebridades internacionales, pues, un claro ejemplo reciente es el reguetonero Daddy Yankee, quien el pasado 20 de septiembre fue visto en el chifa Ton Kin Sen, ubicado en la Calle Capón, en pleno corazón del Barrio Chino del Centro de Lima. En aquel lugar, el puertorriqueño tuvo un acercamiento con su público, quienes lo esperaban en los exteriores del restaurante. Eso no es todo, fue visto comiendo los deliciosos picarones peruanos, también pasó por el exclusivo restaurante Mayta y probó el exquisito pan con butifarra y chicha morada en el mercado Santa Cruz de Miraflores.

En una entrevista para ‘Arriba mi gente’, el legendario ‘Big Boss’ mostró su gusto por la comida peruana y la cultura, siendo ovacionado por los fanáticos, quienes se encontraban muy cerca al músico. Inclusive, el interprete de “Pose” dejó entrever que su llegada a nuestro país se debe a que estaría evaluando inaugurar nuevos restaurantes peruanos en otros países junto a un socio nacional. “Estamos en un par de proyectos. Excelente todo, toda la cultura, amando siempre la cultura en Perú y más la comida que aquí se come a otro nivel”, dijo el reconocido artista internacional visiblemente emocionado.

LAS CANCIONES MÁS POPULARES DE DADDY YANKEE

