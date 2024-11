El pasado 25 de noviembre, la salsera Daniela Darcourt se presentó recientemente en “Magaly TV La Firme” para hablar sobre la reciente controversia del retiro de su canción “Señor mentira” de YouTube, además de compartir públicamente los problemas que enfrenta en la industria musical. En este contexto, la artista se refirió al hecho de que sus canciones no suenas en emisoras radiales, indicando que hay acuerdos en las sombras que ocasionan dicha situación. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO DANIELA DARCOURT SOBRE SU VETO EN RADIOS?

Durante su programa, Magaly Medina reveló que, a pesar de llenar conciertos y tener una legión de seguidores, Daniela Darcourt enfrenta un obstáculo en las radios, donde sus canciones no son difundidas con frecuencia. Esta situación fue confirmada por la propia artista, quien indicó que hay “acuerdos” que provocarían dicho problema, evitando profundizar mucho en el tema.

“Durante años, las radios no tocaban mis canciones, a pesar de que el público las pedía. Hay cosas en la industria que se manejan con acuerdos que no comparto, pero prefiero no entrar en detalles”, sostuvo.

A pesar de las adversidades, Darcourt indicó que se mantiene firme para seguir creciendo como artista y que el apoyo de sus fans es su motor para seguir luchando. “No me meto con nadie. Me levanto, trabajo, visito a mi mamá y vuelvo a mi casa. Mi vida es simple, y solo quiero que dejen de molestarme”, sostuvo con firmeza.

¿QUÉ DIJO DANIELA DARCOURT SOBRE EL RETIRO DE SU CANCIÓN “SEÑOR MENTIRA” DE YOUTUBE?

Según explicó Daniela Darcourt en “Magaly TV La Firme”, Master Chris, exproductor de la artista y coautor del tema “Señor mentira”, presentó una denuncia alegando que ella había infringido los derechos de autor de la canción, lo que resultó en la eliminación del video de YouTube.

Esta situación generó frustación en la intérprete de salsa, pues afirma que hubo un acuerdo formal al inicio del proyecto en el que se definió que los derechos de la canción serían repartidos equitativamente entre ella, su primer representante y el compositor.

“Yo tengo un porcentaje autoral, y eso está registrado. Cualquiera lo puede buscar. Todo está en regla”, aseguró la cantante de 28 años.

Afortunadamente, esta situación ya habría encontrado una solución en los últimos días, pues la artista compartió en sus redes sociales que el vídeo fue reinstaurado en la plataforma de vídeos. “Dios y mis santos siempre obran en los tiempos correctos... Gracias por su apoyo familia. Los buenos SIEMPRE SOMOS MÁS”, comentó al respecto sobre el final del problema.

¿QUÉ DIJO MASTER CHRIS SOBRE LAS ACUSACIONES DE DANIELA DARCOURT?

Este miércoles 27 de noviembre, Master Chris publicó un video en sus redes sociales para negar las recientes declaraciones de Daniela Darcourt, quien había revelado que el productor envió una solicitud a YouTube para eliminar el videoclip de ‘Señor mentira’.

“Esa carta que tú (Daniela Darcourt) estabas mostrando como tu gran evidencia de que yo, retiré la reclamación por propiedad intelectual, esa solicitud y reclamación no la hace directamente Christian Maldonado, la hace la distribuidora de ‘Señor Mentira’ que es YT Rocket, esas cosas, ellos las manejan directamente, yo no, a mí no me llegan los correos que te llegan a ti Daniela, les llegan a ellos”, dijo el productor musical.

“Te informo que la razón por la cual YT Rocket hizo una reclamación de esas es porque alguien, desde el 25 de julio del 2024, utilizando la distribuidora André Four Right Holders está reclamando los derechos de nuestra canción. Cuando surge eso, como no puede haber más de una distribuidora para una canción, sucede el conflicto”, añadió.

Por otro lado, Master Chris recalcó que, pese a los problemas mediáticos que enfrentó con Daniela Darcourt, no tiene nada en su contra y espera que encuentre al verdadero culpable.