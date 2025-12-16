En los últimos días, Jefferson Farfán y Darinka Ramírez han acaparado las principales portadas de los medios de espectáculos, luego de que cada uno celebrara por su lado el cumpleaños de su única hija. Esto conllevó a que la influencer salga a criticarlo públicamente al exfutbolista, calificándolo como un “padre ausente”. Aunque el popular ‘10 de la calle’ confesó que entrega una manutención a la menor, para la empresaria el tema va más allá del aspecto económico, por lo que cuestionó su manera de demostrar amor hacia su hija. Esto ha generado una serie de reacciones entre los seguidores debido a la tensa relación que tienen como padres separados. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO DARINKA RAMÍREZ SOBRE JEFFERSON FARFÁN TRAS EL CUMPLEAÑOS DE SU HIJA?

Hace unos días, Jefferson Farfán mostró a través de sus redes sociales la lujosa fiesta de cumpleaños que le organizó a su última hija, donde incluyó una temática de Disney, caritas pintadas, entre otras cosas que llamó la atención de más de uno. Sin embargo, esto no fue bien recibido por Darinka Ramírez, madre de la menor, quien cuestionó el rol de padre de la ‘Foquita’. Según la influencer, el exseleccionado nacional recién habría visto a la menor luego de cuatro meses, lo que dejaría entrever una falta de muestras de afecto hacia la hija que tienen en común.

“Bueno, cada persona ejerce su paternidad. La vio el día 11 por su cumpleaños, pero ya habían pasado 4 meses. Cuando un padre ama, está pendiente de su hija, preocupado. Cuando pasan cosas malas también, preguntar sobre su salud o lo que necesita. Porque una que no es pudiente, que no tiene toda la plata del mundo, se esmera por darle lo mejor y trabajo para ella, pero no entiendo su forma de amar“, sostuvo Darinka para ‘América hoy’.

¿QUÉ DIJO MARIO IRIVARREN SOBRE SU POSIBLE ENEMISTAD CON JEFFERSON FARFÁN?

Hace algunas semanas se estrenó con bombos y platillos ‘La Manada’ bajo la conducción de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe en YouTube, lo cual generó mucha expectativa por su repentina salida de ‘Good Time’. Así, durante el programa, el chico reality dejó en claro que no existe ningún problema con Jefferson Farfán, dueño del podcast, pese a que él mantuvo un romance con Ivana Yturbe en 2019. Según el modelo, este supuesto conflicto con la ‘Foquita’ se generó en las redes sociales, por lo que aseguró que ahora su vínculo con el exdelantero de la selección es cordial y de mucho respeto. De hecho, Irivarren, visiblemente entusiasmado, afirmó que le encantaría tener en el set al ‘10 de la calle’ para contar ciertas anécdotas.

“Todo fue un malentendido. Realmente nunca hubo ningún problema. Nunca existió ningún problema. Nunca hubo ningún problema. No debería tampoco. Nunca me he peleado con él, nunca nos hemos faltado el respeto, nunca hemos tenido ninguna gresca. Además, ustedes saben que yo no me amargo la vida, ni me peleo con nadie. En la vida real nunca existió ningún problema. Así de simple. Si acepta venir un día el programa y autoriza, yo puedo contar una anécdota. Le hago la invitación, le extiendo la invitación que venga aquí el programa, tiene que venir obviamente porque es su programa. Ese día podremos contar de manera jovial, jovial, divertida y anecdótica aquella vez en la que me llamó y no fue para ofrecerme un programa”, contó Irivarren.