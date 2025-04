Detrás de las risas y los personajes que la han hecho famosa, Dayanita enfrenta una dura realidad. La actriz cómica sorprendió al revelar públicamente el difícil momento económico y emocional que atraviesa tras ser víctima de una estafa que la dejó sin recursos.

Con la crudeza de sus palabras, Dayanita expresó el miedo y la angustia que la embargan. Su testimonio ha generado una profunda conmoción y ha puesto en evidencia la difícil situación personal que la ha mantenido alejada de la televisión.

¿QUÉ REVELÓ DAYANITA SOBRE LA ESTAFA QUE SUFRIÓ Y EL DIFÍCIL MOMENTO QUE ESTÁ ATRAVESANDO ACTUALMENTE?

En una reciente y reveladora aparición en el programa ‘Todo se filtra’, la actriz cómica Dayanita, con la voz entrecortada, la artista confesó el duro golpe financiero que sufrió al ser engañada por una persona cercana en un intento por impulsar un proyecto artístico. “Perdí casi todo lo que tenía. Fue una estafa y un engaño por el tema de un evento”, contó.

Pocos días antes, la humorista había confesado que dejaría ‘JB en ATV’ debido a una fuerte crisis emocional. | Foto: Todo se filtra

La gravedad de la situación trascendió lo económico, impactando directamente en la salud mental de Dayanita. Durante la entrevista, la actriz reveló haber caído en una profunda depresión, llegando incluso a atentar contra su propia vida. “Siento depresión y atenté conmigo, sí hace poco. La semana pasada fui a mi primera terapia, pero no me siento bien”, compartió visiblemente afectada.

Actualmente, Dayanita ha buscado ayuda profesional para superar este traumático episodio y se encuentra recibiendo apoyo psicológico. Además, la artista manifestó su intención de emprender acciones legales contra la persona responsable de la estafa. “No quiero dar nombres porque tengo miedo. Para mí fue traumático. Voy a hacer la denuncia y la demanda”, manifestó.

Sus declaraciones han generado una ola de solidaridad y preocupación en el público y el medio artístico ante el difícil momento que atraviesa.

Dayanita | Foto: @dayanita_show (Captura)

¿POR QUÉ DAYANITA SE ALEJÓ DE “JB EN ATV”?

La ausencia de Dayanita del programa ‘JB en ATV’ desde el pasado 5 de abril responde directamente a su delicado estado emocional, según reveló la propia actriz en una entrevista con ‘Magaly TV La Firme’. La cómica explicó que atraviesa una etapa personal compleja, lo que la llevó a tomar la decisión de alejarse temporalmente del set. En sus propias palabras, expresó: “Quiero dar un paso al costado y continuar con lo mío”.

En esa misma línea, durante su conversación en el programa ‘Todo se filtra’, Dayanita fue enfática al descartar cualquier tipo de conflicto con sus compañeros de trabajo o la producción de ‘JB en ATV’. La actriz aseguró que su salida no se debió a problemas internos en el programa, sino a su necesidad de priorizar su salud mental, según informa Infobae.

Conmovida, Dayanita aprovechó para pedir comprensión al público y a su círculo cercano en este difícil momento. Entre sollozos, la actriz enfatizó que su alejamiento no responde a una actitud conflictiva, sino a la necesidad de lidiar con sus propias batallas internas. “Pido que me den la mano, que no me recriminen mucho, que no me abandonen porque malcriada no soy”, expresó con dolor.