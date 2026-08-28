Por Redacción EC

Hay escenarios que llegan cuando menos se esperan y otros que aparecen justo cuando una historia está a punto de cerrar sus puertas. Para José Dammert, el destino lo llevó hasta la décima y última entrega de El señor de los cielos, una de las producciones más extensas de la televisión hispana. El intérprete peruano se incorpora a esta etapa decisiva para dar vida a Mauricio Sandoval, un joven relacionado con una poderosa institución bancaria cuya vida comenzará a cambiar cuando sus ambiciones lo acerquen a un territorio dominado por intereses, amenazas y decisiones de alto riesgo.