Hay escenarios que llegan cuando menos se esperan y otros que aparecen justo cuando una historia está a punto de cerrar sus puertas. Para José Dammert, el destino lo llevó hasta la décima y última entrega de El señor de los cielos, una de las producciones más extensas de la televisión hispana. El intérprete peruano se incorpora a esta etapa decisiva para dar vida a Mauricio Sandoval, un joven relacionado con una poderosa institución bancaria cuya vida comenzará a cambiar cuando sus ambiciones lo acerquen a un territorio dominado por intereses, amenazas y decisiones de alto riesgo.

Del Perú a una producción de alcance continental

El recorrido artístico de Dammert no comenzó frente a las cámaras de Telemundo. Antes de cruzar fronteras, el actor construyó experiencia en diferentes escenarios del país y pasó por proyectos televisivos como Al fondo hay sitio y Mis tres Marías. Las tablas también forman parte de su trayectoria, mientras que durante los meses de confinamiento encontró en los formatos virtuales una nueva plataforma para mostrar otras facetas de su talento.

Fue precisamente en ese periodo cuando ganó mayor exposición gracias a #TeRetoEnCasa, espacio en el que tuvo que desenvolverse en terrenos tan distintos como la interpretación, la música y la improvisación. Aquella experiencia terminó sumando nuevas herramientas a un perfil artístico que ahora enfrenta una vitrina de mayores dimensiones.

Un personaje que juega con fuego

En la ficción, Mauricio Sandoval no ocupa un lugar cualquiera. Es vicepresidente de operaciones del Banco Reforma y pertenece a la familia propietaria de la entidad financiera. Su posición económica le ha permitido crecer prácticamente sin conocer límites, pero esa comodidad también alimentó una personalidad acostumbrada a conseguir lo que desea.

El problema aparece cuando el poder deja de ser suficiente. La necesidad de demostrar cuánto puede alcanzar llevará al personaje a tomar decisiones que podrían costarle mucho más de lo que imagina. En una trama donde las lealtades pueden cambiar de un momento a otro, Sandoval deberá medir cada movimiento mientras se acerca a figuras capaces de convertir una apuesta personal en una amenaza de grandes proporciones. Todo esto lo mencionó en entrevista con la web Rosa Distrito.

La oportunidad de entrar cuando todo está por terminar

Podría parecer extraño llegar a una producción con nueve temporadas a sus espaldas justo cuando se prepara el cierre definitivo. Sin embargo, para Dammert ocurrió lo contrario: encontró una puerta de entrada acompañada por otros intérpretes que también debutan en esta recta final. Esa coincidencia permitió que el proceso de adaptación fuera menos solitario y que el nuevo elenco pudiera construir desde el inicio una dinámica propia.

El recibimiento del equipo también tuvo un papel importante. Directores, técnicos y compañeros de reparto ayudaron a que el peruano dejara atrás rápidamente la sensación de ser un recién llegado. En medio de una maquinaria televisiva con años de experiencia, encontró un ambiente que, según cuenta, hizo mucho más sencillo sentirse parte del proyecto.

Una despedida con millones de ojos atentos

La producción protagonizada por Rafael Amaya como Aurelio Casillas se convirtió con los años en una referencia dentro de las ficciones televisivas en español. Su permanencia durante más de una década explica la dimensión del desafío que ahora asume Dammert, quien llega a una historia que ya cuenta con una identidad reconocible y seguidores repartidos por distintos países.

El actor tampoco ignora las controversias que acompañaron a la serie por su aproximación al mundo del narcotráfico. Sin embargo, considera que la ficción terminó desarrollando una mitología propia y ampliando sus argumentos más allá de una representación directa de la realidad. Para él, parte de la fuerza del programa está justamente en haber construido un universo capaz de mantener la atención del público durante tantos años.

Con la última temporada en marcha, José Dammert tiene frente a sí una oportunidad que va más allá de interpretar un papel: formar parte de la despedida de una producción que dejó una huella considerable en la televisión hispana. Mauricio Sandoval será su carta de presentación ante una audiencia internacional y, mientras el universo de Aurelio Casillas se encamina hacia su desenlace, el actor peruano buscará que su personaje también deje una marca antes de que caiga el telón.