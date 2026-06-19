Una reconocida competidora peruana dio un enorme salto en su carrera tras ser presentada como una de las nuevas incorporaciones de un exitoso reality de competencia en México. Su llegada generó gran expectativa entre los seguidores del programa debido a la experiencia y los títulos que acumuló durante su paso por la televisión peruana. En su presentación, además de mostrarse emocionada por esta nueva etapa profesional, la deportista dedicó unas palabras especiales a Nicola Porcella, quien habría sido clave en su incorporación al formato internacional. Su debut despertó comentarios entre conductores, participantes y seguidores. Conoce quién es la exfigura de ‘Esto es guerra’ que ahora buscará triunfar en tierras mexicanas y qué dijo sobre el popular exchico reality.

¿QUIÉN ES LA EXFIGURA PERUANA QUE LLEGÓ A LA TELEVISIÓN MEXICANA?

Se trata de Ducelia Echevarría, una de las competidoras más reconocidas que han pasado por ‘Esto es guerra’. La atleta peruana fue anunciada como nueva integrante del equipo Cobras en el reality mexicano ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’, producción que reúne a participantes especializados en pruebas físicas y de resistencia.

Su ingreso ocurrió tras la salida de Fer de la Mora por una lesión. La organización resaltó la trayectoria de la peruana y sus logros deportivos, razones por las que fue elegida para reforzar al equipo en una etapa decisiva de la temporada.

Ducelia Echevarría es parte de 'EEG México'.

¿CÓMO FUE PRESENTADA EN EL PROGRAMA MEXICANO?

La llegada de Echevarría estuvo rodeada de expectativa desde días antes de su aparición oficial. Finalmente, fue presentada durante una de las emisiones del programa, donde hizo su ingreso luciendo un atuendo rosado y exhibiendo las medallas que obtuvo durante su paso por la televisión peruana.

Visiblemente emocionada por esta nueva oportunidad profesional, la deportista saludó a sus compañeros y expresó su entusiasmo por integrarse al equipo Cobras. “¡Wow! Con mucha energía y con muchas ganas de competir”, señaló apenas tomó la palabra frente a las cámaras.

Su incorporación fue celebrada por sus compañeros, quienes consideran que su experiencia podría resultar clave para mantener la ventaja obtenida por Cobras en la competencia, según informa Infobae.

Ducelia Echevarría fue presentada por todo lo gran en 'EEG México, tras recomendación de Nicola Porcella.

¿QUÉ MENSAJE LE DEDICÓ A NICOLA PORCELLA?

Durante su presentación, Ducelia aprovechó el momento para agradecer a las personas que hicieron posible su llegada al reality. Entre ellas mencionó especialmente a Nicola Porcella, a quien reconoció por haber contribuido a que se concretara esta oportunidad internacional.

“Primero, quiero agradecer a Dios por estar aquí y a la producción. Agradecer también a Nicola (Porcella), quien fue quien me abrió la puerta para entrar”, expresó la competidora sobre el peruano, quien actualmente desarrolla su carrera en México.

¿QUÉ DIJO SOBRE SUS NUEVOS RIVALES EN LA COMPETENCIA?

Echevarría dejó claro que su objetivo principal es competir y aportar al éxito de Cobras. Por ello, no dudó en enviar un mensaje a las integrantes del equipo contrario.

En este contexto, Nicola elogió su trayectoria al afirmar: “Ducelia para mí ha sido una de las mejores competidoras en la historia de este reality, pero todavía no conoce cómo compite Azul acá”. Asimismo, Porcella agregó: “Acá se viene a competir, no a hablar”.

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