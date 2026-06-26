Onelia Molina atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal tras concretar una meta que había perseguido durante mucho tiempo con esfuerzo y dedicación. La odontóloga e influencer sorprendió al revelar que ya es propietaria de su primer departamento, un espacio que planea convertir poco a poco en el hogar que siempre imaginó. A través de sus redes sociales compartió el inicio de este nuevo proyecto y adelantó que permitirá a sus seguidores acompañarla durante cada etapa de la transformación del inmueble con distintos detalles. La noticia también llega mientras vive una nueva etapa sentimental y profesional, por lo que su publicación despertó gran interés, comentarios y felicitaciones entre sus seguidores. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO ANUNCIÓ ONELIA MOLINA QUE COMPRÓ SU PRIMER DEPARTAMENTO?

La noticia se dio a conocer mediante un clip en su perfil de Instagram, donde la joven modelo apareció acompañada por su hermano, quien ha sido su soporte principal durante el último tiempo.

Molina reveló que la adquisición del inmueble representaba uno de los objetivos más importantes que tenía en lo personal, admitiendo que mantuvo el secreto bajo reserva hasta que la compra estuvo totalmente formalizada.

“Comienza la aventura de crear el hogar de mis sueños. ¿Listos para acompañarme en cada cambio?”, expresó con un marcado entusiasmo, según informa La República.

¿QUÉ PLANES TIENE ONELIA MOLINA PARA SU NUEVO HOGAR?

Mediante el video que compartió, la integrante de ‘Esto Es Guerra’ enfatizó que el inmueble luce actualmente “vacío, con paredes blancas y sin personalidad”. Ante este panorama, su objetivo principal es involucrar a sus seguidores en la decoración y el estilo de cada ambiente.

La arequipeña pretende que el proceso de convertir el espacio en su hogar sea una experiencia compartida, por lo que solicitó explícitamente a su audiencia: “Necesito su ayuda para ello, así que bienvenidos a esta nueva etapa, acompáñenme a transformar este departamento en un hogar y cuéntenme qué estilo va conmigo”.

¿CÓMO REACCIONARON SUS SEGUIDORES?

La publicación recibió una gran cantidad de mensajes de felicitación por parte de sus seguidores, quienes celebraron el importante paso que dio la influencer. Del mismo modo, varias figuras del entretenimiento nacional le expresaron públicamente sus buenos deseos. Entre ellas destacaron Andrea Cifuentes y Karen Dejo, quienes saludaron este logro personal y mostraron su respaldo a la nueva etapa que comienza la modelo arequipeña.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA RELACIÓN DE ONELIA MOLINA Y KEVIN DÍAZ?

Mientras disfruta este nuevo logro, Onelia también vive un momento distinto en el plano sentimental. El competidor de ‘Esto Es Guerra’, Kevin Díaz, confirmó que ambos están conociéndose y aclaró que no existe prisa por formalizar una relación. “Ahorita somos salientes, estamos conociéndonos”, explicó para ‘América Espectáculos’.

El modelo también destacó las cualidades de la odontóloga y aseguró que merece recibir un buen trato. “Ella es una excelente chica que merece ser querida, cuidada y tratada como una reina”, afirmó. Además, remarcó que actuará de acuerdo con sus valores y sostuvo que siempre debe existir respeto hacia la mujer.

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