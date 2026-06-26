De la TV a su propio sueño: Onelia Molina se compra un departamento y lo muestra a sus seguidores: “Comienza la aventura” | Foto: @oneliamolina_
De la TV a su propio sueño: Onelia Molina se compra un departamento y lo muestra a sus seguidores: “Comienza la aventura” | Foto: @oneliamolina_
Por Redacción EC

Onelia Molina atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal tras concretar una meta que había perseguido durante mucho tiempo con esfuerzo y dedicación. La odontóloga e influencer sorprendió al revelar que ya es propietaria de su primer departamento, un espacio que planea convertir poco a poco en el hogar que siempre imaginó. A través de sus redes sociales compartió el inicio de este nuevo proyecto y adelantó que permitirá a sus seguidores acompañarla durante cada etapa de la transformación del inmueble con distintos detalles. La noticia también llega mientras vive una nueva etapa sentimental y profesional, por lo que su publicación despertó gran interés, comentarios y felicitaciones entre sus seguidores. A continuación, te contamos todos los detalles.

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