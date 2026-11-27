Lima volverá a ser escenario del cruce entre el fútbol y el entretenimiento digital. Este sábado 5 de diciembre, la Selección Peruana de Creadores de Contenido recibirá en la capital a su similar de El Salvador, en un duelo internacional que pondrá a prueba el buen momento deportivo del equipo nacional y servirá como vitrina cultural y comercial para el país.

Bajo el mando de los entrenadores Ricardo Avila y Solly Mendoza, el conjunto peruano afrontará su cuarto compromiso internacional defendiendo un sólido invicto. El equipo llega respaldado por una racha perfecta tras imponerse en una exigente serie de ida y vuelta ante Honduras y superar posteriormente a su similar de Ecuador.

Más que fútbol: cultura y vitrina

El proyecto, que reúne a referentes de distintas comunidades digitales bajo una misma camiseta, busca trascender el resultado en la cancha. Uno de los ejes principales de la iniciativa es aprovechar la masividad de las plataformas digitales para incentivar la práctica deportiva y reforzar valores como la disciplina y el trabajo en equipo entre las nuevas generaciones.

Asimismo, la llegada de la delegación salvadoreña está planteada como una oportunidad de intercambio y promoción hacia el exterior. A través del alcance orgánico de los creadores participantes, la organización busca mostrar la gastronomía, las tradiciones y la identidad peruana en tiempo real, consolidando al evento como una plataforma atractiva para marcas, empresas y emprendimientos locales que buscan conectar con audiencias jóvenes.

Con el respaldo de su invicto y una comunidad digital en constante crecimiento, el combinado peruano buscará cerrar el año en casa con una nueva victoria frente a El Salvador.

Ficha del partido