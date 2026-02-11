¡De lujo total! El impresionante auto que ‘Tomate’ Barraza le regaló a su hija Gaela por cumplir 18 años

Carlos ‘Tomate’ Barraza captó la atención de las redes sociales tras sorprender a su hija mayor, Gaela Barraza, con un exclusivo vehículo por su cumpleaños número 18. El cantante decidió celebrar la mayoría de edad de la joven con un obsequio que rápidamente generó comentarios y reacciones entre sus seguidores.

La emotiva dedicatoria que acompañó el regalo también se volvió viral, pues dejó ver el estrecho lazo que mantiene con la joven influencer. Descubre qué modelo eligió el artista, qué mensaje le dedicó y cómo Gaela celebró esta nueva etapa.

¿CUÁL FUE EL VEHÍCULO QUE RECIBIÓ GAELA BARRAZA COMO OBSEQUIO?

En una muestra de generosidad que dejó boquiabiertos a sus seguidores, Carlos Barraza optó por un obsequio de alto nivel para su hija mayor. El cantante adquirió un Mini Cooper de estreno, un automóvil que destaca por su diseño icónico y sofisticado, ideal para el perfil moderno de la joven.

Las imágenes publicadas en Instagram capturaron el preciso instante en que padre e hija posaban junto a la unidad, la cual lucía impecable y lista para ser conducida por la nueva propietaria. En una de sus historias de Instagram, el músico confirmó la entrega del bien con un texto corto pero contundente: “Oficialmente tu auto”.

La joven, quien es hija de la exmodelo Danuska Zapata, no pudo ocultar su entusiasmo y calificó el detalle a través de sus redes sociales como “el mejor regalo”, compartiendo su alegría con los miles de usuarios que siguen cada uno de sus pasos.

¿QUÉ MENSAJE LE DEDICÓ CARLOS BARRAZA A SU HIJA POR SU MAYORÍA DE EDAD?

Más allá del automóvil, lo que generó mayor repercusión fue el mensaje que el cantante publicó en redes. El artista escribió: “Hoy empiezas una nueva aventura, con más sueños y caminos por recorrer. Y aunque ya seas mayor de edad, para mí siempre serás mi pequeña, mi orgullo más grande”.

Asimismo, reconoció el impacto directo que tuvo su primogénita en su formación como individuo al señalar: “Verte crecer ha sido el regalo más grande de mi vida. Me enseñaste a ser papá, a tener paciencia, a reír más fuerte y a amar sin medida”. Concluyó su mensaje agradeciéndole por haberlo elegido como su progenitor, según informa Infobae.

¿DE QUÉ MANERA CELEBRÓ GAELA BARRAZA SU MAYORÍA DE EDAD?

La celebración de los 18 años de la joven influencer no se limitó a la entrega del coche. Gaela decidió marcar el inicio de su adultez con una experiencia internacional, viajando a la ciudad de Cartagena, en Colombia. Este viaje no fue únicamente de placer, sino que estuvo vinculado a su faceta profesional, ya que se desplazó junto a un grupo de otras figuras digitales para cumplir con diversos compromisos publicitarios y colaboraciones con marcas de renombre.

A través de sus historias, la hija de Danuska Zapata documentó diversos fragmentos de su estadía en el Caribe colombiano, mostrando paisajes espectaculares y actividades grupales. Ella misma resaltó lo significativo de esta vivencia al publicar: “Nada más lindo que empezar mis 18 viajando”.

VÍDEO RECOMENDADO: