Por Manuel Gomez

Érika Villalobos, una de las actrices más destacadas a nivel nacional, ha atravesado por momentos complicados en su vida personal en los últimos años, especialmente cuando su expareja, Aldo Miyashiro, le fue infiel con la periodista Fiorella Retiz en 2022, lo que provocó que la relación se terminara. A pesar de estos difíciles capítulos en su vida personal, la actriz ha seguido adelante y se encuentra en una nueva etapa de su vida, al parecer, más tranquila y plena. De hecho, ahora atraviesa una nueva historia de amor, pues la artista nacional mantiene una sólida relación con el empresario Erik Zapata, a quien le dedicó un romántico mensaje por su cumpleaños. Este gesto fue compartido a través de sus redes sociales y tuvo repercusión tanto en los medios de espectáculos como entre sus seguidores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.