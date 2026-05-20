Érika Villalobos, una de las actrices más destacadas a nivel nacional, ha atravesado por momentos complicados en su vida personal en los últimos años, especialmente cuando su expareja, Aldo Miyashiro, le fue infiel con la periodista Fiorella Retiz en 2022, lo que provocó que la relación se terminara. A pesar de estos difíciles capítulos en su vida personal, la actriz ha seguido adelante y se encuentra en una nueva etapa de su vida, al parecer, más tranquila y plena. De hecho, ahora atraviesa una nueva historia de amor, pues la artista nacional mantiene una sólida relación con el empresario Erik Zapata, a quien le dedicó un romántico mensaje por su cumpleaños. Este gesto fue compartido a través de sus redes sociales y tuvo repercusión tanto en los medios de espectáculos como entre sus seguidores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ MENSAJE DEDICÓ ÉRIKA VILLALOBOS A ERIK ZAPATA POR SU CUMPLEAÑOS?

El pasado 16 de mayo, Érika Villalobos sorprendió a su actual pareja, Erik Zapata, con un conmovedor mensaje por su cumpleaños a través de sus redes sociales oficiales. Acompañado de varias fotografías de ambos, la actriz peruana destacó la conexión y complicidad que mantiene con su novio, relación que considera una etapa feliz en su vida. “Compañero de caminos, de conciertos, de tequilas, de vida. Contigo imposible sentirme sola, aunque estés a miles de kilómetros de distancia. Gracias por tu luz, tu presencia, tu sonrisa. Por mostrarme tu alma limpia. Hoy te celebro porque te mereces tanto... ¡Feliz cumpleaños, mi Jusmai!”, escribió.

Sin embargo, esta publicación no pasó desapercibida ni para los seguidores ni para el propio Erik, quien se mostró agradecido por el emotivo gesto que tuvo la artista en su onomástico. Además, aprovechó la ocasión para confesarle que su manera de amar ha fortalecido aún más su relación. “Érika Cecilia (jusmai) qué fácil es amarte. Lo supe desde el primer abrazo. Gracias por tus sonrisas, por tu comprensión, por escucharme y quererme de esa manera tan bonita y honesta. Vamos a seguir celebrando que hay mucho por qué celebrar. ¡Te amo!”, respondió Zapata.

¿POR QUÉ ÉRIKA VILLALOBOS NO QUERÍA PARTICIPAR EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

En una edición de ‘Nadie se salva’, que se transmite por YouTube, estuvo como invitada Érika Villalobos, quien compartió detalles de su vida y proyectos personales. En ese sentido, uno de los panelistas del programa no dudó en preguntarle si sería posible que se sentara en ‘El valor de la verdad’ para hablar sobre temas polémicos relacionados con su vida privada, y que en su momento ocasionó mucha conmoción entre los seguidores en las redes sociales.

Por ello, la actriz respondió tajantemente que no tendría ningún sentido referirse sobre cosas que la mayoría ya sabe, dejando claro que no participará en ningún episodio. “No, mi vida no es tan, digamos, ya todos los saben y los que no saben es porque yo no lo he querido decir y no lo voy a querer decir en ‘El valor de la verdad’. No tiene ningún sentido. ‘El valor de la verdad’ funciona para que alguien cuente algo que nadie sabe y no lo voy a contar”, sostuvo la expareja de Miyashiro.