Lo que comenzó como una exclusiva celebración de cumpleaños en las paradisíacas Islas Maldivas se transformó en una auténtica pesadilla para Melissa Klug. Tras el estallido de la guerra entre Israel e Irán, lo que provocó suspensión de vuelos, la empresaria peruana y su círculo cercano quedaron atrapados en el archipiélago, enfrentando una parálisis aérea total y un vacío informativo que prolongó su estancia más de lo previsto en medio de una creciente tensión regional. Tras más de dos semanas de incertidumbre y múltiples intentos fallidos por abandonar la zona de riesgo, la popular “Blanca de Chucuito” logró ejecutar una compleja ruta de escape que la llevó por varios continentes. A través de sus redes sociales, Klug compartió el alivio de haber alcanzado suelo europeo, calificando la experiencia como un evento traumático que superó cualquier ficción y que puso a prueba su resistencia emocional.

¿CUÁL FUE LA TRAVESÍA QUE REALIZÓ MELISSA KLUG PARA ABANDONAR LA ZONA DE GUERRA?

Ante el colapso de las comunicaciones y la ausencia de vuelos en Maldivas, la empresaria y sus acompañantes tomaron la decisión estratégica de trasladarse hacia Colombo, en Sri Lanka, buscando mayores alternativas de transporte. “Ahí tendríamos más opción de vuelos de emergencia”, explicó Klug sobre este primer movimiento.

Esta decisión fue el inicio de una larga travesía que incluyó escalas técnicas en Dubái y finalmente un enlace hacia Roma. Una vez en Italia, la tranquilidad retornó al grupo: “Gracias a Dios ya estamos en Europa y salimos de la zona de peligro”, sentenció con evidente desahogo.

¿CÓMO DESCRIBIÓ LOS MOMENTOS DE TENSIÓN PREVIOS A SU SALIDA?

La estadía forzosa estuvo marcada por una profunda angustia y la desesperación de ver cómo los días se transformaban en semanas sin una ruta de retorno clara. Melissa relató que el desconcierto era generalizado, siendo testigo de cómo otras familias extranjeras, incluso con lactantes y ancianos, lidiaban con la crisis en las terminales.

Lo que inicialmente se planeó como un retiro de descanso derivó en una situación límite: “Lo que empezó tan hermoso y maravilloso, terminó en algo traumático”, confesó la empresaria.

Para ella, el tiempo transcurrido en medio de la guerra fue agotador y confuso, admitiendo que “parecía una eternidad” debido a la falta de respuestas oficiales en el archipiélago, según informa La República.

¿CUÁL FUE LA PELIGROSA ACTIVIDAD QUE REALIZÓ MELISSA KLUG EN LAS ISLAS MALDIVAS?

La influencer peruana se lanzó a las aguas cristalinas de las Maldivas utilizando implementos de buceo profesional para rodearse de una multitud de peces, mantarrayas y tiburones. A través de sus plataformas digitales, Klug mostró imágenes donde, a pesar de mantener una sonrisa para la cámara, se percibía el nerviosismo natural de estar a pocos centímetros de animales de gran peligrosidad. No obstante, la empresaria describió esta inmersión extrema como un proceso de sanación tras meses de estrés mediático.

Para la ‘Blanca de Chucuito’, este encuentro con la naturaleza salvaje fue la terapia perfecta para cerrar capítulos difíciles. Según sus propias palabras, la experiencia fue determinante para su renovación interna: “Nadando con tiburones, sin miedo y con el corazón lleno de adrenalina... la vida se vive así, ¡intensamente! Una experiencia maravillosa. Maldivas, me curaste y me sanaste!!! Eres simplemente increíble. No solo fue un viaje... fue mi medicina”, señaló la figura pública tras experimentar este choque de adrenalina en el Océano Índico.