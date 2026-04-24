Tras su destacado paso por el certamen Miss Grand International 2023, Luciana Fuster busca consolidar su presencia en el extranjero y dar el salto definitivo hacia las grandes pasarelas. En este contexto, ha sumado un nuevo hito en su proyección internacional al participar en el casting global de Victoria’s Secret, una de las vitrinas más influyentes y competitivas de la industria de la moda. Recientemente, la modelo peruana apareció en contenido oficial de la marca, lo cual generó una grata sorpresa y una ola de entusiasmo entre sus seguidores, quienes ven en este momento una oportunidad histórica para el modelaje peruano. Este nuevo intento de posicionarse en el escenario global marca una etapa clave en su carrera, en la que la disciplina, la visibilidad y el respaldo del público juegan un papel determinante.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL CASTING DE LUCIANA FUSTER PARA VICTORIA’S SECRET?

La incursión de la modelo en este casting se manejó inicialmente con cautela hasta que un pequeño gesto en redes sociales delató sus intenciones. Semanas antes de la confirmación, Fuster interactuó con una publicación de la empresa mediante un emoji, pero fue la difusión de su propia imagen en la cuenta oficial de Victoria’s Secret lo que desató el furor de sus seguidores.

Ella confesó que se enteró de su aparición gracias a los avisos de sus fans: “Me enteré por ustedes. Empezaron a comentar, entré y vi mi cara”. Asimismo, detalló que para su audición optó por una estética natural. “Mandé, no cara lavada, pero algo súper sencillito, el makeup”, comentó.

Luciana Fuster. (Foto: Instagram)

¿CUÁLES SON LAS ASPIRACIONES DE LA REINA PERUANA EN ESTE PROCESO GLOBAL?

La ex Miss Grand International 2023 ha decidido dar un giro a su trayectoria profesional al inscribirse en el reclutamiento masivo que realiza la firma de lencería. Su meta principal es obtener una plaza en el retorno del desfile programado para la temporada de otoño, además de intentar sellar un vínculo laboral con una firma de representación de modelos de gran renombre.

Según la información difundida, Fuster ya ha logrado un primer hito al ser seleccionada para aparecer en las gráficas publicitarias de la marca, lo que ella misma describió con emoción: “No me imaginé que iban a subir la foto”.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTE RETO PARA LUCIANA Y SUS SEGUIDORES?

Más allá de la competencia, esta etapa representa una profunda conexión emocional entre la artista y su audiencia. Luciana expresó su gratitud por el soporte constante que ha recibido desde su paso por los certámenes de belleza, reconociendo que el afecto de su comunidad es su mayor premio. En un mensaje cargado de sentimiento, afirmó: “Amigos, me llamen para el casting o no, es una bendición en mi vida tenerlos como parte de mi comunidad”.

De concretarse su ingreso, Fuster marcaría un precedente histórico, uniéndose al legado de una marca que ha sido vitrina para leyendas como Gisele Bündchen y Adriana Lima, convirtiéndose potencialmente en la primera figura de origen peruano en desfilar para dicha casa de moda, según informa La República.

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